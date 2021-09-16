Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 сентября 2021 в России и мире

• Праздник нелегального пития
• День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей
• Праздник иконы Божией Матери Писидийской
• Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
• День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского
• День памяти священномученика Анфима Никомидийского
• День памяти святой Фивы Кенхрейской
• День памяти преподобного Феоктиста Палестинского
• День образования профсоюзного движения в Карелии
• Католический праздник святого Корнелия (Feast of Saint Cornelius)
• День рождения Джульетты - Италия
• День бесплатного сырного соуса (Free Queso Day) - США
• День мятого дождевика (Wrinkled Raincoat Day) - США
• День работающих родителей (Working Parents Day) - США
• День коллекционирования камней (Collect Rocks Day) - США
• День папайи (National Pawpaw Day) - США
• День хлеба с корицей и изюмом (National Cinnamon Raisin Bread Day) - США
• День пластилина «Плей-До» (National Play-Doh Day) - США
• День подростковой тренировки (Teenager Workout Day) - США
• День гуакамоле (National Guacamole Day) - США
• День смешанной семьи (National Stepfamily Day) - США
• День независимости (Dia de Independencia) - Мексика
• День молитвы и скорби по жертвам урагана «Катрина» (National Day of Prayer and Remembrance for the Victims of Hurricane Katrina) - США
• День корабля «Мейфлауэр» (Mayflower Day) - США
• День искупления «Йом-Кипур» (Yom Kippur) - Израиль
• День малайзийской федерации (Malaysia Day, Hari Malaysia) - Малайзия
• День героев - Сент-Китс и Невис
• День поминовения святой мученицы Евфимии - Хорватия
• День истории татуировки (National Tattoo Story Day) - США
• День «Держитесь подальше от Сиэтла» (Stay Away From Seattle Day) - США
• Праздник «Рамдев Джаянти» (Ramdev Jayanti) - Индия
• День работников службы государственной охраны - Кыргызстан
• День независимости - Папуа — Новая Гвинея
• День мучеников (Day of Martyr Omar Al-Mokhtar) - Ливия
• День Оуайна Глиндура (Owain Glyndwr Day) - Великобритания
• День вооружённых сил (Armed Forces Day) - Малайзия
• День памяти «Дороги слёз» (Trail of Tears Commemoration Day) - США
• Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея, Владимира
• День Дорофея и Домны (Домна Доброродная)
Важные события
• 16 сентября 1492 года открыто Саргассово море
• 16 сентября 1908 года в США основана компания «General Motors»
• 16 сентября 1918 года в СССР учрежден Орден Красного Знамени
• 16 сентября 1931 года в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова
• 16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли
• 16 сентября 1998 года в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари»
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru