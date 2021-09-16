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Магнитная буря 16 сентября 2021 года: какие геомагнитные качели ожидают метеопатов

5:45:029/16/2021Фото: pixabay.com
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Солнечная активность на этой неделе будет в основном на более низком уровне. При этом ежедневно активность будет увеличиваться к концу вечера.

Постарайтесь, чтобы тело оставалось стабильным, и никакие изменения погоды вам не помешали

16 сентября солнечная активность снизилась с умеренного до низкого уровня. На Солнце было несколько групп пятен, среди них были относительно большие и которые порождали многочисленные вспышки средней мощности.

Солнечная активность на этой неделе будет в основном на более низком уровне. При этом ежедневно активность будет увеличиваться к концу вечера.

Геомагнитная обстановка изменится со спокойной на слегка неспокойную 16 сентября после 19:00 по Новосибирску, и закончится ночью следующего дня.

Хорошо известно, что магнитное поле оказывает влияние на биологическую систему, но скорость и развитие процессов жизнедеятельности у каждого человека различны. Даже при облучении волнами слабой интенсивности одна часть метеозависимых подвергается естественным процессам жизнедеятельности, а другие могут оказаться в зоне риска.

Например, многие наши читатели даже в умеренную магнитную бурю испытали недомогание:

- К вечеру разболелась голова, прямо до тошноты.

- Полегче, конечно, чем вчера, но все равно напряженно.

- У меня с самого утра голова начинает болеть, а к вечеру проходит.

- Напряжение внутри очень сильно чувствуется.

Во время метеопатии с телом возникает следующая картина: сосуды головного мозга сужены, крови недостаточно, отсюда и головные боли. В головном мозге возникает кислородное голодание, надпочечники начинают усиленно работать и в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Из-за такого механизма мы начинаем чувствовать раздражительность, у нас снижается настроение, мы быстро устаем, нам хочется спать, снижается внимание и память.

Лечение метеочувствительности в основном состоит из профилактических мер. Но, когда есть какое-то заболевание, при котором симптомы обостряются, следует обратить внимание на это заболевание, поскольку метеорологическая зависимость в данном случае является лишь следствием.

В такие периоды нужно часто бывать на свежем воздухе, потому что свежий воздух прекрасно питает наш мозг.

Укрепляют иммунитет разные полезные травы, ягоды, фрукты, овощи - все что наполнено витаминами. Постарайтесь, чтобы тело оставалось стабильным, и никакие изменения погоды вам не помешали. Обязательно измените свой рацион, переключитесь на полезные продукты, откажитесь от жирной пищи и алкоголя.

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