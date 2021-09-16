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Крутая модель из коренных народов Куанна Часингхорс стала олицетворением американской моды на гала-концерте Met

3:00:089/16/2021,Йона ДервишиФото: Getty Images
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Коренные жители создают одежду, характерную для своего племени, по многим причинам - чтобы выразить свою принадлежность, принять участие в церемонии или просто танцевать.

Chasinghorse гордо представляла культуру навахо


Вчера вечером в 2021 году Met Gala отпраздновала открытие выставки Института костюма «В Америке: лексикон моды».

Среди известных лиц в толпе выделялся и заслужил массовое одобрение в Твиттере один человек - никто иной, как Куанна Чейзингхорс, впечатляющая 19-летняя модель, которая здесь, чтобы формировать мир моды.

Кто такая Куанна Часингхорс?


Куанна Часингхорс - модель коренных американцев и активистка предков Хэн Гвич'ина и Оглала Лакота, пишет yourtango.com.



К 19 годам у Чезингхорс уже есть внушительное портфолио . Впервые она снялась в кампании Calvin Klein 2020 года и несколько месяцев спустя подписала контракт с IMG Models.

«Я была одержима просмотром подиумных шоу по телевидению - Dior, Chanel, Prada - и всегда позировала для фотографий», - сказала она в интервью Vogue. Но из-за недостаточного представительства в модных СМИ Чезингхорс признал, что «мне было действительно трудно почувствовать, что у меня есть потенциал стать моделью».

Теперь восходящая звезда находится в центре внимания и открывает путь для представительства коренных народов в отрасли.

Куанна Часингхорс также является активистом по борьбе с изменением климата


Перед большим перерывом в моделировании Чейзингхорс приобрела огромное количество поклонников в социальных сетях благодаря своей преданности активизму.

По сей день она продолжает использовать свою платформу для решения всех близких и дорогих ей причин, в частности, климатической справедливости.

Она уже выступала на съезде Федерации коренных жителей Аляски 2019 года и подробно говорила о важности защиты коренных общин от добычи нефти и газа.

Куанна Часингхорс ошеломлена на гала-концерте Met 2021


Буквально вчера вечером соцсети взбесились из-за ее потрясающего внешнего вида. Золотое платье DUNDAS X REVOLVE излучала сияние Chasinghorse.

"Quannah chasinghorse выглядит ТАК Ошеломляюще, я в восторге ... она полностью поняла задание #MetGala", - сказал один из пользователей.

«Я хочу, чтобы больше людей говорили о том, как Кванна Чейзинг Хорс служила в « МЕТ ГАЛА »?? !! КОРЕННАЯ КОРОЛЕВА», - воскликнул другой.

Chasinghorse спровоцировал разговор о представлении Indigeous на Met Gala


Chasinghorse гордо представляла культуру навахо, облачаясь в настоящую бирюзу, которую, как сообщается, одолжила ей бывшая мисс навахо-2006 Джоселин Билли Апшоу.

В то время как Chasinghorse приветствовали, многие в социальных сетях выразили разочарование отсутствием на мероприятии представителей коренных американцев.

Один пользователь написал: «Честно говоря, я разочарован отсутствием гостей из числа коренных американцев на мероприятии, буквально посвященном АМЕРИКЕ, но я думаю, что это соответствует теме, лол».

Другие также отметили, что на красной ковровой дорожке не присутствовали местные дизайнеры.

На мероприятии, посвященном разнообразию и истории «американской моды», многие люди были встревожены отсутствием представительства коренных народов за пределами Chasinghorse - особенно с учетом того, как традиционная одежда и обычаи часто присваиваются как индустрией моды, так и людьми, не принадлежащими к коренным народам.

Мода коренных народов имеет богатую культурную историю


Луиза Эрдрих, автор из числа коренных народов, в начале этого года написала для Vogue искреннюю статью, в которой подчеркивается исключение коренных народов из индустрии моды.

«Коренные жители создают одежду, характерную для своего племени, по многим причинам - чтобы выразить свою принадлежность, принять участие в церемонии, показать сопротивление и танцевать. Что еще более важно, я думаю, что наша одежда отражает простую мысль. Мы все еще здесь».

Эрдрих добавил: «В наши дни единственный способ выразить коренное происхождение в общественной жизни - это носить украшения, особенно серьги из бисера, во время выступлений в Zoom.

Как и Эрдрих, молодая модель также старается носить свои культурные украшения.

Она часто использует это как в профессиональных фотосессиях, так и в своем личном стиле. Мода для Chasinghorse - это «впечатляющая и привлекательная среда», которая позволяет ей делиться своей культурой и помогать обучать других.

Мы благодарим Куанну не только за ее работу, но и за то, что она показала нам, как каждый может принять свое собственное наследие с модным чутьем. Мы желаем ей максимальных успехов в ее постоянно растущей карьере!
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модамоделькоренные народыКуанна Чейзингхорс
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