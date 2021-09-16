Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Йом Кипур: самый священный день в году отмечают евреи 15 и 16 сентября - значение праздникам и как приветствовать постящегося

4:00:119/16/2021,Арианна ДжеретФото: pixabay.com
0

На иврите Йом Кипур означает «День искупления» и считается кульминацией «10 дней благоговения» (на иврите ямим нораим). В Торе он упоминается как «Йом ха-Кипурим» и «Суббота суббот».

Еврейский закон предписывает нам «огорчать наши души», прося прощения в Йом Кипур

На этой неделе евреи всего мира будут отмечать (заметьте, я не сказал праздновать) Йом Кипур, который считается самым священным днем ​​в году.

Йом Кипур начинается на закате в среду, 15 сентября 2021 года - по еврейскому календарю, это 10-й день месяца тишрей в 5782 году - и заканчивается, когда в четверг, 16 сентября, погаснут три звезды, продолжительностью примерно 25 лет. Всего 26 часов, пишет yourtango.com.

Что такое Йом Кипур?

На иврите Йом Кипур означает «День искупления» и считается кульминацией «10 дней благоговения» (на иврите ямим нораим). В Торе он упоминается как «Йом ха-Кипурим» и «Суббота суббот».

Согласно еврейскому верованию, в течение этих 10 дней Бог вписывает в Книгу Жизни, открытую на Рош ха-Шана, имена праведников (которые будут жить) и нечестивых (которые умрут).

Поэтому день проходит в размышлениях, молитвах и покаянии, когда мы просим Бога простить нас за наши проступки, прежде чем книга будет закрыта на предстоящий год, запечатывая наши судьбы.

Почему мы постимся в Йом Кипур?

Еврейский закон предписывает нам «огорчать наши души», прося прощения в Йом Кипур. Это означает, что мы не едим и не пьем, не принимаем ванну, не наносим лосьон, кремы или макияж, не носим кожу и не участвуем ни в работе, ни в сексуальной активности.

Исключения из правила поста делаются для лиц моложе 13 лет, пожилых людей, а также беременных или больных, от которых никто не обязан поститься.

Как празднуется Йом Кипур?

Опять же, этот святой день не столько отмечается, сколько соблюдается.

Перед началом Йом Киппур традиционно приносят извинения тем, кому вы, возможно, причинили вред в прошлом году. Предпочтительно это делать лично, но можно сделать это по телефону или другим способом, если это невозможно.

Лучше всего извиниться за то, что вы точно сделали неправильно, но хорошая общая версия извинения, которую вы можете предложить перед Йом Кипур, звучит так: «Я прошу прощения за все, что я сделал в прошлом году, сознательно или неосознанно, что причинило вам боль. или причинил вам вред ".

Многие евреи носят белое в Йом Кипур по разным причинам. Некоторые говорят, что мы носим белое, потому что, когда мы постимся, мы преодолеваем свои физические потребности и уподобляемся ангелам.

Другие считают, что мы носим белое, чтобы быть похожими на древних первосвященников, которые обычно носили красочные особые одежды во время службы в Святом Храме, но носили простые белые одежды в Йом Кипур.

В частности, еврейские мужчины могут носить белый киттель, одежду, напоминающую погребальную пелену, потому что она «смиряет наши сердца, напоминая нам о нашей смертности и необходимости покаяния». Интересно, что мужчины-евреи традиционно также носят китель во время свадебной церемонии.

Наблюдательные евреи проводят большую часть Йом Кипур в синагоге в молитвах, начиная с службы Кол Нидре (на иврите «все обеты») в эрев Йом Киппур (первый вечер) и заканчивая служением Нейла (на иврите «запирание») , которое завершается. с трубным звуком в шофар, как считается, что врата Небес и Книга Жизни закрыты.

Службы завершаются заключительной молитвой: льшана ха-баа бе-Йерушалаим, что означает «в следующем году в Иерусалиме» - напоминание о многовековом стремлении еврейского народа вернуться в Израиль, на свою исконную родину, откуда они были исключены.

После заключительной службы евреи часто собираются с семьей и / или друзьями для трапезы, которую они называют «поститься», где они буквально прерывают пост.

Что вы говорите людям в Йом Кипур?

Учитывая то, как мы обычно думаем о праздниках здесь, в США, было бы естественно предположить, что вы должны пожелать кому-то «счастливого Йом Киппура».

Но в то время как большинство евреев никогда не поправят кого-либо за это, Йом Кипур - мрачный, задумчивый день, который не следует считать «счастливым».

Традиционные евреи приветствуют друг друга словом «Г'мар чатимах това», что означает «хорошая последняя печать» в Книге Жизни.

Другие версии этого включают просто «Г'мар тов», что означает «хороший финал», и «Кетива в'чатима това», что означает «хорошее заключительное письмо и печать».

Некоторые также говорят: «Да будут вы вписаны в книгу жизни» или «Да будут вы вписаны и запечатаны в книге жизни».

Перед тем, как начать пост, многие желают друг другу легкого поста, или, по-еврейски, «цум кал».

Есть те, кто считает, что приветствие не совсем правильное, потому что пост не должен быть легким. Вместо этого они могут пожелать другим значимого поста.

Но в целом любой из этих вариантов приветствуется и очень ценится.

Лучшее время, чтобы предложить любое из вышеперечисленных приветствий своим еврейским друзьям, - до начала Йом Киппура.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Как распознать хорошего любовника
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Громкое признание Мордвиновой потрясло Сеть
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Этот признак является главным признаком алкоголизма
праздникевреипраздникииудаизмЙом-Кипур
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересный праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Как распознать хорошего любовника

Последние новости

Йом Кипур: самый священный день в году отмечают евреи 15 и 16 сентября - значение праздникам и как приветствовать постящегося
4:00:11 9/16/2021
Йом Кипур: самый священный день в году отмечают евреи 15 и 16 сентября - значение праздникам и как приветствовать постящегося
Крутая модель из коренных народов Куанна Часингхорс стала олицетворением американской моды на гала-концерте Met
3:00:08 9/16/2021
Крутая модель из коренных народов Куанна Часингхорс стала олицетворением американской моды на гала-концерте Met
После вакцинации от ковида рука становится магнитной: мир начала бурно обсуждать про микрочипы - так ли это?
2:00:22 9/16/2021
После вакцинации от ковида рука становится магнитной: мир начала бурно обсуждать про микрочипы - так ли это?
Исследование выявило причину тяжелой форму ковида: происходит странное увеличение числа самонаводящихся антител
1:00:58 9/16/2021
Исследование выявило причину тяжелой форму ковида: происходит странное увеличение числа самонаводящихся антител
Названа вакцина против коронавируса, которая стимулирует стойкий иммунный ответ: новое исследование
12:30:28 9/16/2021
Названа вакцина против коронавируса, которая стимулирует стойкий иммунный ответ: новое исследование
Автомобиль ДПС перевернулся на крышу от удара Lexus в центре Новосибирска. Смотрите видео
11:11:46 9/15/2021
Автомобиль ДПС перевернулся на крышу от удара Lexus в центре Новосибирска. Смотрите видео
Сильная молитва в Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября
11:00:22 9/15/2021
Сильная молитва в Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября
«Этот грех мне замаливать всю жизнь»: Михаил Ефремов эмоционально выступил в суде о смягчении приговора. Полная речь
10:54:17 9/15/2021
«Этот грех мне замаливать всю жизнь»: Михаил Ефремов эмоционально выступил в суде о смягчении приговора. Полная речь
Бастрыкин приказал заняться собственником общежития в Бужанинове, где мигранты изнасиловали и убили пенсионерку
10:35:51 9/15/2021
Бастрыкин приказал заняться собственником общежития в Бужанинове, где мигранты изнасиловали и убили пенсионерку
Труп пропавшей без вести 9-летней Вики нашли зарытым в подвале ее дома
10:14:23 9/15/2021
Труп пропавшей без вести 9-летней Вики нашли зарытым в подвале ее дома