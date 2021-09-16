Йом Кипур: самый священный день в году отмечают евреи 15 и 16 сентября - значение праздникам и как приветствовать постящегося

На этой неделе евреи всего мира будут отмечать (заметьте, я не сказал праздновать) Йом Кипур, который считается самым священным днем в году.
Йом Кипур начинается на закате в среду, 15 сентября 2021 года - по еврейскому календарю, это 10-й день месяца тишрей в 5782 году - и заканчивается, когда в четверг, 16 сентября, погаснут три звезды, продолжительностью примерно 25 лет. Всего 26 часов, пишет yourtango.com.
Что такое Йом Кипур?На иврите Йом Кипур означает «День искупления» и считается кульминацией «10 дней благоговения» (на иврите ямим нораим). В Торе он упоминается как «Йом ха-Кипурим» и «Суббота суббот».
Согласно еврейскому верованию, в течение этих 10 дней Бог вписывает в Книгу Жизни, открытую на Рош ха-Шана, имена праведников (которые будут жить) и нечестивых (которые умрут).
Поэтому день проходит в размышлениях, молитвах и покаянии, когда мы просим Бога простить нас за наши проступки, прежде чем книга будет закрыта на предстоящий год, запечатывая наши судьбы.
Почему мы постимся в Йом Кипур?Еврейский закон предписывает нам «огорчать наши души», прося прощения в Йом Кипур. Это означает, что мы не едим и не пьем, не принимаем ванну, не наносим лосьон, кремы или макияж, не носим кожу и не участвуем ни в работе, ни в сексуальной активности.
Исключения из правила поста делаются для лиц моложе 13 лет, пожилых людей, а также беременных или больных, от которых никто не обязан поститься.
Как празднуется Йом Кипур?Опять же, этот святой день не столько отмечается, сколько соблюдается.
Перед началом Йом Киппур традиционно приносят извинения тем, кому вы, возможно, причинили вред в прошлом году. Предпочтительно это делать лично, но можно сделать это по телефону или другим способом, если это невозможно.
Лучше всего извиниться за то, что вы точно сделали неправильно, но хорошая общая версия извинения, которую вы можете предложить перед Йом Кипур, звучит так: «Я прошу прощения за все, что я сделал в прошлом году, сознательно или неосознанно, что причинило вам боль. или причинил вам вред ".
Многие евреи носят белое в Йом Кипур по разным причинам. Некоторые говорят, что мы носим белое, потому что, когда мы постимся, мы преодолеваем свои физические потребности и уподобляемся ангелам.
Другие считают, что мы носим белое, чтобы быть похожими на древних первосвященников, которые обычно носили красочные особые одежды во время службы в Святом Храме, но носили простые белые одежды в Йом Кипур.
В частности, еврейские мужчины могут носить белый киттель, одежду, напоминающую погребальную пелену, потому что она «смиряет наши сердца, напоминая нам о нашей смертности и необходимости покаяния». Интересно, что мужчины-евреи традиционно также носят китель во время свадебной церемонии.
Наблюдательные евреи проводят большую часть Йом Кипур в синагоге в молитвах, начиная с службы Кол Нидре (на иврите «все обеты») в эрев Йом Киппур (первый вечер) и заканчивая служением Нейла (на иврите «запирание») , которое завершается. с трубным звуком в шофар, как считается, что врата Небес и Книга Жизни закрыты.
Службы завершаются заключительной молитвой: льшана ха-баа бе-Йерушалаим, что означает «в следующем году в Иерусалиме» - напоминание о многовековом стремлении еврейского народа вернуться в Израиль, на свою исконную родину, откуда они были исключены.
После заключительной службы евреи часто собираются с семьей и / или друзьями для трапезы, которую они называют «поститься», где они буквально прерывают пост.
Что вы говорите людям в Йом Кипур?Учитывая то, как мы обычно думаем о праздниках здесь, в США, было бы естественно предположить, что вы должны пожелать кому-то «счастливого Йом Киппура».
Но в то время как большинство евреев никогда не поправят кого-либо за это, Йом Кипур - мрачный, задумчивый день, который не следует считать «счастливым».
Традиционные евреи приветствуют друг друга словом «Г'мар чатимах това», что означает «хорошая последняя печать» в Книге Жизни.
Другие версии этого включают просто «Г'мар тов», что означает «хороший финал», и «Кетива в'чатима това», что означает «хорошее заключительное письмо и печать».
Некоторые также говорят: «Да будут вы вписаны в книгу жизни» или «Да будут вы вписаны и запечатаны в книге жизни».
Перед тем, как начать пост, многие желают друг другу легкого поста, или, по-еврейски, «цум кал».
Есть те, кто считает, что приветствие не совсем правильное, потому что пост не должен быть легким. Вместо этого они могут пожелать другим значимого поста.
Но в целом любой из этих вариантов приветствуется и очень ценится.
Лучшее время, чтобы предложить любое из вышеперечисленных приветствий своим еврейским друзьям, - до начала Йом Киппура.