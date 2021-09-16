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16 сентября - Домна Доброродная: что сделать по народным приметам, чтобы приворожить удачу на 12 месяцев. Почему обязательно выбросить старье

8:00:399/16/2021Фото: pixabay.com
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Если оставались лапти, а их часто меняли, поэтому всегда была лишняя пара, то их развешивали по всему двору, чтобы защитить свое жилище от темной силы.

Однажды, когда в храме собралось более 20 тысяч христиан, император Максимиан поджег церковь, из-за того, что христиане отказались выйти и стать язычниками

16 сентября отмечается день памяти Домны Никомидийской, в народе - Доброродной.

До принятия христианства, святая мученица была язычницей и жила во дворце. Так получилось, что там она нашла копию Деяний апостолов и Посланий святого Павла. Тогда она загорелась желанием узнать больше о христианстве. Для этого Домна незаметно отправилась к епископу Анфиму (преемнику Кирилла) позвав с собой евнуха Индеса. Святой Анфим крестил их.

Домна стала жертвовать бедным: она отдала все свои украшения, а также раздавала еду с императорской кухни. Домна притворилась безумной, чтобы ей не пришлось жить среди язычников. А когда ей удалось сбежать со дворца, она отправилась в женский монастырь. Но, настоятельница Агата одела ее в мужской костюм, остригла волосы и отправила из монастыря.

В это время в стране царили гонения на христиан. Однажды, когда в храме собралось более 20 тысяч христиан, император Максимиан поджег церковь, из-за того, что христиане отказались выйти и стать язычниками

Но Домна осталась жива, поскольку была все это время в лесу и питалась растениями. Когда она узнала о случившемся, то очень сильно скорбила.

Она не отходила от могил, в которых были похоронены мученики Инда, Горгоний и Петр. Каждый день она воскуривала перед ними благовония, поливая их ароматическими маслами. Когда императору, что какой-то неизвестный юноша (из-за короткой стрижки Домну приняли за молодого парня) возносил ладан над могилами казненных христиан, он отдал приказ обезглавить его. Мученик Евфимий также был казнен вместе с Домной.

По народным приметам, в этот день необходимо было совершать разные ритуалы по очищению своего дома от накопившихся вещей. Все хорошие, но ненужные вещи раздавали нуждающимся, а совсем испорченные - сжигали. Если оставались лапти, а их часто меняли, поэтому всегда была лишняя пара, то их развешивали по всему двору, чтобы защитить свое жилище от темной силы.

Так, чем больше висящих лаптей заметит плохой человек, тем больше он будет их считать и уже не сможет использовать свою плохую энергетику на хороших людей. Также считается, что лапти приносят в дом достаток.

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