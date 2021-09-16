Названа вакцина против коронавируса, которая стимулирует стойкий иммунный ответ: новое исследование

Новое исследование ученых Института иммунологии Ла-Хойи (LJI) помогает ответить на вопрос: как долго сохраняется иммунитет против COVID-19 у вакцинированных людей?
Как они сообщают в Science , низкой дозы вакцины Moderna хватает как минимум на шесть месяцев, и нет никаких указаний на то, что вакцинированным людям потребуется повторная вакцинация, пишет medicalxpress.com.
«Этот момент времени имеет решающее значение, потому что именно тогда сформировалась настоящая иммунная память», - говорит доцент исследования LJI профессор Даниэла Вайскопф, доктор философии, которая руководила исследованием вместе с профессорами LJI Алессандро Сетте, доктором биологических наук и Шейн Кротти, доктор философии
Фактически, хотя вакцина Moderna COVID-19 (мРНК-1273) приводила к сильным ответам CD4 + (хелперных) Т-клеток, CD8 + (киллеров) Т-клеток и антител в течение как минимум шести месяцев после полной вакцинации участников клинических испытаний, вполне вероятно, что что иммунный ответ может длиться намного дольше. Исследователи также показывают, что эта сильная иммунная память сохранялась во всех протестированных возрастных группах, в том числе у людей старше 70 лет, которые особенно уязвимы для тяжелой формы COVID-19.
«Иммунная память была стабильной, и это было впечатляюще», - добавляет Кротти. «Это хороший показатель стойкости мРНК-вакцин».
Сравнение вакцины Модерна с естественным иммунитетом
Исследователи сравнили выздоровевших пациентов с COVID-19 с участниками испытаний вакцины, которые получили дозу вакцины Moderna в 25 микрограмм во время клинических испытаний фазы 1 (при поддержке Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Национальных институтов здравоохранения).
«Мы хотели проверить, может ли четверть дозы вызвать какой-либо иммунный ответ», - говорит первый автор исследования Хосе Матеус Тривиньо, доктор философии, научный сотрудник LJI. «У нас была возможность получить образцы от первоначальных участников испытания Moderna / NIH фазы 1, которые получили две инъекции вакцины по 25 микрограмм с интервалом в 28 дней».
Эта доза вакцины составляет четверть дозы Moderna в 100 микрограмм, полученной с разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Хотя исследователи не знают, является ли эта меньшая доза такой же эффективной, как стандартная доза, это новое исследование показывает, что реакция Т-клеток и антител в группе с меньшей дозой все еще сильна.
Фактически, исследователи обнаружили, что вакцина Moderna стимулирует адаптивный иммунный ответ на спайковый белок SARS-CoV-2 (ключевая мишень), почти идентичный ответу иммунной системы на естественную инфекцию SARS-CoV-2. «Ответ сопоставим, - говорит Вейскопф. «Это не выше и не ниже».
Новое исследование не показывает, что более низкая доза вакцины Moderna обеспечивает такую же защиту, как и стандартная доза. «Потребуется клиническое испытание, чтобы узнать, насколько эффективна более низкая доза», - говорит Кротти.
Вирусы простуды подготавливают иммунную систему
Новое исследование также показывает силу «перекрестно-реактивных» Т- клеток . В научном исследовании 2020 года команда LJI показала, что Т-клетки у людей, вылечившихся от коронавируса простуды, могут реагировать на новый коронавирус SARS-CoV-2. В то время они не знали, действительно ли перекрестная реактивность защищает от COVID-19.
«Понимание роли перекрестно-реактивных Т-клеток важно, потому что Т-клетки играют важную роль в контроле и разрешении инфекций COVID-19», - говорит Сетте.
Для нового исследования исследователи обнаружили, что люди с перекрестно-реактивными Т-клетками имели значительно более сильные CD4 + Т-лимфоциты и ответы антител на обе дозы вакцины.
«Если у вас есть такая иммунная реактивность, ваша иммунная система может быстрее сработать против вируса», - говорит Сетте. «И многочисленные исследования показали, что ключевым моментом является то, как быстро реагирует иммунная система».
Вакцина Moderna активирует «киллерные» Т-клетки.
Команда также заполнила важный пробел в исследованиях вакцины COVID-19. До сих пор многие исследования показали эффективный ответ CD4 + Т-лимфоцитов на вакцину Moderna, но данные о CD8 + Т-лимфоцитах отсутствовали.
«Мы знаем, что у естественно инфицированных и выздоровевших людей развиваются отличные Т-клеточные ответы CD8 + против SARS-CoV-2; однако были опасения по поводу генерации CD8 + Т-клеток с помощью мРНК-вакцин», - говорит Матеус Тривиньо.
Новое исследование показывает сильный CD8 + Т-клеточный ответ на низкую дозу вакцины Moderna, аналогичный ответу пациента на естественную инфекцию SARS-CoV-2, говорит Сетте, известный эксперт по Т-клеткам.
«Мы видим устойчивый ответ CD8 + Т-клеток - и мы показали это с помощью нескольких анализов», - добавляет Вейскопф.
Вскоре:
Будет ли такая же долговечность вакцины верной для других типов вакцин COVID-19? Вайскопф и ее коллеги проводят расследование. Между тем, по словам Вейскопфа, реальные данные показывают, что иммунная память сохраняется.
«Люди в больницах - это те, кто не вакцинирован», - говорит она.
Исследователей также интересует, как долговечность вакцины Moderna сравнивается с другими используемыми вакцинами COVID-19.