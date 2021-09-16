Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления

Писидийская икона Божией Матери впервые была обнаружена в городе Созополь, но где именно и когда ее написали - неизвестно. Святой Герман, константинопольский патриарх (12 мая), упоминает “икону Пречистой Богородицы в Писидийском Созополе” в своих письмах о почитании икон, которые были публично прочитаны Седьмом Вселенском Соборе. Он сказал, что “мирра текла из рук”, и описал икону как “древнюю”.
Однажды ее мироточение было обнаружено святым Феодором. О чем рассказал его ученик, ставший свидетелем: "Затем он вошел в преподобную церковь Пресвятой Девы Марии, Божией Матери, где течет дарованное Богом миро, и простер руки, и, стоя таким образом в форме креста, он молился и пристально смотрел на чудотворную "икону мира" напротив него. Божественным действием мирра собралась в пузырь, а затем обильно пролилась на его глаза и помазала все его лицо, так что все, кто был свидетелем этого божественного свидетельства, сказали: "Воистину, он достойный слуга Божий"
Самое главное чудо, которое совершила святыня было датировано шестым веком. Однажды, супружеская пара, у которой все дети рождались мертвыми, пришла за помощью к святому Евихию. Он помазал их маслом (елеем) от мироточивой иконы и сказал: “назовите ребенка Петром, и он останется жив.” В итоге у супружеской пары родился ребенок, котрого они сразу наделили именем - Петр. И тогда люди прославили икону Божией матери.