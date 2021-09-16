Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления

8:30:449/16/2021Фото: pixabay.com
0

Однажды, супружеская пара, у которой все дети рождались мертвыми, пришла за помощью к святому Евихию. Он помазал их маслом (елеем) от мироточивой иконы и сказал: “назовите ребенка Петром, и он останется жив.”

Самое главное чудо, которое совершила святыня было датировано шестым веком

Писидийская икона Божией Матери впервые была обнаружена в городе Созополь, но где именно и когда ее написали - неизвестно. Святой Герман, константинопольский патриарх (12 мая), упоминает “икону Пречистой Богородицы в Писидийском Созополе” в своих письмах о почитании икон, которые были публично прочитаны Седьмом Вселенском Соборе. Он сказал, что “мирра текла из рук”, и описал икону как “древнюю”.

Однажды ее мироточение было обнаружено святым Феодором. О чем рассказал его ученик, ставший свидетелем: "Затем он вошел в преподобную церковь Пресвятой Девы Марии, Божией Матери, где течет дарованное Богом миро, и простер руки, и, стоя таким образом в форме креста, он молился и пристально смотрел на чудотворную "икону мира" напротив него. Божественным действием мирра собралась в пузырь, а затем обильно пролилась на его глаза и помазала все его лицо, так что все, кто был свидетелем этого божественного свидетельства, сказали: "Воистину, он достойный слуга Божий"

Самое главное чудо, которое совершила святыня было датировано шестым веком. Однажды, супружеская пара, у которой все дети рождались мертвыми, пришла за помощью к святому Евихию. Он помазал их маслом (елеем) от мироточивой иконы и сказал: “назовите ребенка Петром, и он останется жив.” В итоге у супружеской пары родился ребенок, котрого они сразу наделили именем - Петр. И тогда люди прославили икону Божией матери.

Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Какая прелесть»: в сети появилось фото третьего ребенка Витаса
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
историяпраздникидень памяти Писидийской иконы Божией матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Видели Писидийскую икону?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сильно исхудавший внук Пугачевой напугал россиян

Последние новости

Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления
8:30:44 9/16/2021
Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления
16 сентября - Домна Доброродная: что сделать по народным приметам, чтобы приворожить удачу на 12 месяцев. Почему обязательно выбросить старье
8:00:39 9/16/2021
16 сентября - Домна Доброродная: что сделать по народным приметам, чтобы приворожить удачу на 12 месяцев. Почему обязательно выбросить старье
Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку
7:45:05 9/16/2021
Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 сентября 2021 в России и мире
7:20:57 9/16/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 сентября 2021 в России и мире
С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого
6:45:27 9/16/2021
С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого
БердскПогода в Бердске 16 сентября 2021 года: вернется ли теплая погода в этот день?
6:30:27 9/16/2021
Погода в Бердске 16 сентября 2021 года: вернется ли теплая погода в этот день?
Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:11 9/16/2021
Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Apple Keynote 2021: самая дорогая версия iPhone 13 стоит невероятных 1829 евро!
6:00:11 9/16/2021
Apple Keynote 2021: самая дорогая версия iPhone 13 стоит невероятных 1829 евро!
Искренние и добрые открытки для каждого в важный день покаяния и молитвы Йом-Кипур
5:45:31 9/16/2021
Искренние и добрые открытки для каждого в важный день покаяния и молитвы Йом-Кипур
Магнитная буря 16 сентября 2021 года: какие геомагнитные качели ожидают метеопатов
5:45:02 9/16/2021
Магнитная буря 16 сентября 2021 года: какие геомагнитные качели ожидают метеопатов