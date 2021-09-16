Apple Keynote 2021: самая дорогая версия iPhone 13 стоит невероятных 1829 евро!

Apple представила технические новинки на ближайшие несколько недель и месяцев. Помимо iPhone 13 и Apple Watch Series 7, было еще несколько сюрпризов. Таким образом, iPad и iPad mini также получают новые клетки. Мы собрали для вас всю информацию в тикере.
Apple представила новый iPhone. У iPhone 13 есть и обычная версия, и мини-версия, и модели Pro и Pro Max.
Цена начинается от 899 евро, на mini от 799 евро. Версия Pro с наименьшим объемом памяти стоит 1149 евро. Стоимость iPhone 13 Pro Max начинается от 1249 евро, а самая дорогая версия на 1 ТБ стоит 1829 евро, пишет focus.de.
Новые Apple Watch Series 7 также предлагают некоторые улучшения, в том числе увеличенный дисплей. Умные часы появятся осенью по цене 400 долларов. Цену в евро, вероятно, можно будет увидеть только позже.
iPad и iPad mini получают обновление. Для большой модели покупатели должны положить на стол не менее 379 евро. Стоимость мини-версии начинается от 549 евро.
8:17 вечера: Это действительно конец основного выступления. Собственно, многие ожидали появления AirPods нового поколения. Но Apple все же отменяет это.
20:16: Тим Кук резюмирует события трансляции. Это уже закончилось или есть «еще кое-что»?
Цены на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
20:14: iPhone 13 Pro стоит от 1149 евро, а iPhone 13 Pro Max - от 1249 евро. В этом году также есть версия на 1 терабайт. Предварительные заказы начнутся 17 сентября. Доставка устройств начнется 24 сентября.
8:13 вечера .: Модель Pro имеет большую батарею, чем другие модели. Apple обещает для iPhone Pro 13 на 1,5 часа больше, чем для iPhone Pro 12, а для iPhone Pro Max 13 на 2,5 часа больше, чем для iPhone Pro Max 12.
8:11 вечера: снова речь идет о кинематографическом режиме, который должен предложить еще больше свободы на моделях Pro. Например, здесь должна быть возможность изменять точки фокусировки после экспонирования.
20:08: Улучшения были внесены и в программную часть. Это означает, что к фотографиям можно применять четыре разных стиля в реальном времени еще до того, как они будут сделаны. Стили могут быть адаптированы в соответствии с вашими собственными пожеланиями. Эта функция также должна быть доступна для «обычного» iPhone 13.
20:06: Хотя специальной макро-камеры нет, камеры должны иметь возможность фокусироваться на расстоянии до двух сантиметров. Все камеры также поддерживают ночной режим.
8:04 вечера: 6,1 дюйма и 6,7 дюйма будут доступны для iPhone Pro. На задней панели находится сверхширокоугольная, основная и телеобъективная камера.
20:03: Несколько сторонних разработчиков сейчас обсуждают преимущества ProMotion в играх и других приложениях. 20:02: OLED-панель должна обеспечивать до 1000 нит и ProMotion. Это означает, что дисплей может динамически отображать до 120 Гц. Это автоматически отрегулирует частоту кадров.
20.01 .: Новый A15 также установлен в серии Pro. Однако вместо четырехъядерного, как в обычных iPhone 13 и mini, используется 5-ядерный графический процессор.
20.01 .: Всего iPhone 13 Pro представлен в четырех цветах. Графит, золото , серебро и синий цвет.
19:58: IPhone 13 Pro впервые появляется на снимке. Здесь сразу видно, что у более дорогой модели есть еще и дополнительная камера.
7:57 вечера: Новый iPhone еще не закончил. Теперь о профессиональном составе сериала.
Цены на iPhone 13 и iPhone 13 mini
19:55: простая версия iPhone 13 mini будет стоить 799 евро. А вот iPhone 13 стоит от 899 евро. Маленькие модели должны быть оснащены 128 гигабайтами памяти. Если вам нужно больше памяти, вам нужно покопаться в карманах. Например, версия iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ стоит 1829 евро.
19:54: Аккумулятор iPhone 13 должен быть лучше, несмотря на новые функции. Apple обещает, что с iPhone 13 mini аккумулятор на 1,5 часа больше, чем с 12 mini. IPhone 13 должен проработать 2,5 часа по сравнению со своим предшественником.
19:52: 5G снова на борту iPhone 13. Говорят, что здесь были улучшены антенны, чтобы устройства могли работать еще лучше с новым стандартом сотовой связи.
7:50 вечера .: Кинематографический режим должен быть очень простым в использовании. Смена фокуса должна происходить полностью автоматически. Затем тесты должны показать, насколько хорошо это работает.
7:48 вечера .: Видео режим также был улучшен. Благодаря новой функции фокусировки можно снимать кинематографические сцены. Здесь Apple показывает короткометражный фильм, который, как говорят, был записан только на новый iPhone 13. Если это правда, это впечатляет.
7:47 вечера .: Это также должно улучшить работу ночного режима и ускорить получение хороших изображений. 7:45 вечера: камера iPhone 13 должна улавливать больше света благодаря широкой камере и большему датчику и, таким образом, обеспечивать более качественные изображения. Apple вернулась к 12 мегапикселям.
19:43: Что касается производительности, Apple полагается на новый чип A15. Это должно быть более эффективным и работать лучше. Чип содержит всего шесть ядер. Apple обещает на 50 процентов быстрее, чем ведущие конкуренты. Говорят, что 4-ядерный графический процессор обеспечивает на 30 процентов больше производительности в играх.
Новый iPhone представляет себя
19:42: При создании iPhone 13 Apple использовала много вторсырья. Внутри есть место для более крупной батареи. И, несмотря на провал iPhone 12 mini, будет iPhone 13 mini.
7:41 вечера: прежний дизайн iPhone 13 сохранен и лишь немного улучшен. IP68 снова на борту, а линзы камеры расположены по диагонали. Всего должно быть пять цветов.
7:40 вечера .: Новый iPhone 13 наконец-то представлен. Здесь тоже есть несколько обновлений, ожидающих пользователей.
19:38: часы Apple Watch отмечены галочкой. Теперь это продолжается с новым iPhone. Как это будет называться?
7:35 вечера .: Фитнес-приложение также можно использовать вместе с другими. Таким образом, вы можете сравнивать себя с другими с помощью iPad или iPhone и мотивировать друг друга.
19:33: Fitness + также будет запущен в Германии. Программа подписки предлагает управляемые тренировки, которые можно использовать вместе с Apple Watch. Видео изначально предлагаются на английском языке с немецкими субтитрами.
Цена новых Apple Watch Series 7
19:30: Apple Watch Series 7 предлагается за 400 долларов. До сих пор не было видно призов евро. Часы будут запущены, вероятно, только осенью.
7:26 вечера .: Новые часы должны быть очень прочными и работать от батареи в течение всего дня, при этом зарядка будет происходить примерно на 33 процента быстрее, чем у предыдущей модели. Apple предлагает покупателям пять цветов.
19:25: Apple показывает, сколько места предлагает дисплей. Например, отображается значительно больше текста из сообщений. Для Series 7 также будут показаны специальные циферблаты. 19:24: Есть Apple Watch Series 7. Экран должен предлагать примерно на 20 процентов больше места. Края тоже стали тоньше. Размеры часов от этого практически не меняются. Для этого были закруглены углы.
7:23 вечера: с WatchOS8 Apple Watch получают новые функции для велосипедистов. Например, датчик падения или автоматическое обнаружение поломки. Они должны появиться на всех предыдущих часах Apple Watch.
7:22 вечера .: Без перерыва можно сразу перейти к Apple Watch. Здесь мы ожидаем, что Apple Watch 7 сегодня с некоторыми улучшениями.
Цена нового iPad mini
19:20: Наконец, цена не указана. На это оценивается 549 евро. Это вариант на 64 ГБ. Версия с памятью 256 ГБ будет стоить 719 евро.
19:19: iPad mini снова показан в действии в коротком ролике. Что Apple готовит дальше?
7:18 вечера: Камеры iPad Mini также улучшаются: 12-мегапиксельная основная камера с апертурой 1.8 и фронтальная камера с 12-мегапиксельной сверхширокой и центральной поддержкой.
19:17: Еще один сюрприз: у iPad mini есть вход USB-C. Таким образом можно подключить множество внешних устройств. Устройство также предлагает 5G.
7:15 вечера .: Apple обещает на 30 процентов больше производительности процессора с новым iPad mini. Графического процессора тоже должно хватить для увлекательных игр.
7:14 вечера: iPad mini также упоминается в презентации. Здесь тоже есть апгрейд. Углы скруглены, а края становятся тоньше. Это делает дисплей 8,3 дюйма, хотя само устройство не стало больше.
Цена нового iPad от Apple
7:12 вечера .: Новый iPad стоит 379 евро за 64 ГБ памяти и может быть предварительно заказан в сером и серебристом цветах. Доступно со следующей недели.
19:11: Новый iPad поставляется с iPadOS 15. Многозадачность, быстрые заметки и многое другое должны идти рука об руку с обновлением прошивки.
19:10: Камеры тоже были модернизированы. Спереди находится сверхширокая камера на 12 Мп. Кроме того, функция «Центральная сцена» должна распознавать и отслеживать пользователей перед камерой, чтобы звонки стали более динамичными. Эта функция также работает с видеозаписями и может быть использована, например, в TikTok.
19:08: Теперь появился новый iPad. Внутри работает чип A13, который должен дать на 13 процентов больше производительности. Это сделано для того, чтобы оставить позади конкурирующие устройства.
19:06: Сюрприз номер 1: Apple говорит об iPad. Однако пока дело только в росте и прежнем составе.
19:05: Во-первых, об AppleTV + и достижениях стримингового сервиса. Осенью предложение будет дополнено See - Season 2, Ted Lasso Season 3 и другими.
19:03: Тим Кук приветствует нас как зрителей и подчеркивает, насколько важна Калифорния для творческих умов этого мира, включая Apple со штаб-квартирой в Купертино.
19:00: прямая трансляция началась. Все начинается с музыкального номера. Однако это «Калифорнийская душа» Марлены Шоу.
18:57: Сегодняшний стрим проходит под девизом «California Streaming» и должен быть основан на песне «California Dreamin '» группы The Mamas & The Papas. Будет ли это слышно сегодня в стриме? Мы узнаем больше через несколько минут.
18:50: Первые признаки скорого запуска новых устройств были уже за несколько часов до прямой трансляции. В Apple Store в настоящее время отображается сообщение: «Мы скоро вернемся. Мы обновляем Apple Store. Вернитесь скоро». А пока стрим запущен хотя бы с фоновой музыкой.
18.45: Прямая трансляция должна начаться в ближайшее время. О новинках и раньше ходило много слухов. Независимо от того, будет ли это iPhone 13, Apple Watch 7 или новые AirPods: инсайдеры уверены, что в этом году Apple предложит только небольшие улучшения для устройств. Посмотрим через несколько минут, не случится ли сегодня большой сюрприз.
18:40: Поскольку стрим Apple еще впереди, мы рекомендуем еще один пост. Наши коллеги из CHIP смотрят презентацию Apple и обсуждают анонсы в прямом эфире. Эксперт круглый включая «Tech Talk» -Stream увидеть ссылку.
18:30 : Мы начинаем заранее с нашей прямой трансляцией и держим вас в курсе событий до самого начала. Еще есть время, чтобы запустить прямую трансляцию Apple на веб-сайте производителя смартфона или щелкнуть приложение Apple TV на iPhone, iPad и других устройствах. Сюда же следует передавать поток.
Поклонники Apple давно ждали, и вот настал день: Apple Keynote не за горами. В рамках прямой трансляции будут представлены технические новинки на ближайшие несколько недель и месяцев. Было много предположений, но Apple официально не подтвердила или не опровергла ни одного из них. Группа из Купертино хочет раскрыть все только в самом основном выступлении.
Apple Keynote с 19:00 в прямом эфире
Как только начнется прямая трансляция, мы будем рядом с вами и будем держать вас в курсе. Вы можете легко следить за потоком на сайте Apple . Все существующие клиенты Apple также могут использовать приложение Apple TV на своих конечных устройствах для этой цели. Неизвестно, сколько продлится прямой эфир. Однако, исходя из основных выступлений, можно предположить, что это займет от одного до двух часов.