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После вакцинации от ковида рука становится магнитной: мир начала бурно обсуждать про микрочипы - так ли это?

2:00:229/16/2021Фото: Getty Images / Cavan Images / Twitter / jeranism
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Люди утверждают, что им сделали прививку, а затем подносят магнит на холодильник или монету к плечу. Деталь прилипает к коже.

Короткие ролики дополняются многочисленными текстовыми сообщениями, такими как: "Я получила вторую вакцинацию (Pfizer) в феврале. Отец взял магнитную кнопку. .."
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Старая теория заговора получает новый импульс: в социальных сетях люди прикрепляют магниты к своим плечам. Они утверждают, что были вакцинированы раньше, и теперь место укола намагничено. Доказывает ли это введение микрочипов? Объясняет знаток магнетизма.

Еще весной 2020 года ходил слух, что вакцина против Covid-19 вставит микрочип под кожу. Таким образом, человечество должно быть отслежено на каждом шагу. Иногда предполагаемым виновником был Билл Гейтс, иногда человек из Саудовской Аравии, который много лет назад подал заявку на электронные чипы в Патентное ведомство Германии, пишет focus.de.

Тем временем по всему миру было распространено более 1,5 миллиарда доз вакцины - от Biontech, Moderna, Astrazeneca и других производителей - и первые сетевые видеоролики хотят доказать, что теория микрочипов верна. Люди утверждают, что им сделали прививку, а затем подносят магнит на холодильник или монету к плечу. Деталь прилипает к коже.

Короткие ролики дополняются многочисленными текстовыми сообщениями, такими как: «Я получила вторую вакцинацию (Pfizer) в феврале. Отец взял магнитную кнопку. Он нашел место укола, потому что почувствовал небольшое магнитное притяжение. Магнит прилип к моей руке. Я мог ходить по комнате с магнитом на руке. Это реально ». Так написала 19 мая 2021 года пользователь Twitter, которая называет себя на платформе Дженнифер Фрэмптон. Двумя днями ранее она уже объявила:« Моя мать сделала себе инъекцию Moderna в эти выходные. И это притягательно ".

По крайней мере, столько же постов описывают прямо противоположное: вакцинированы, а не магниты. Так что правда?

Магниты прилипают к руке? Спросили эксперты
FOCUS Online рассказал о сетевой тенденции с Юргеном Линднером из Центра им. Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе. Он возглавляет отдел магнетизма с 2012 года и занимается исследованием магнитных явлений более 20 лет. Его первая мысль о видео: «Мне все время интересно, почему люди, открывшие такое новое явление, не обращаются к таким экспертам, как мы, и не проверяют его в лаборатории».

Эксперт объясняет: практически все, что содержит электроны, является магнитным, включая людей и животных. Это основное свойство называется диамагнетизмом. «Но это очень слабый эффект», - говорит Линднер. Магнит на холодильник не держится за руку только из-за своего естественного диамагнетизма. «В видеороликах люди говорят о сильном магнитном эффекте, называемом ферромагнетизмом. Однако я считаю, что в вакцинах нет ферромагнитного вещества ».

Микрочипы немагнитные К тому же в теории заговора есть ошибка: микрочипы совсем не магнитные. Они сделаны из кремния, немагнитного вещества. Следовательно, магнитный тест в том виде, в каком он представлен в социальных сетях, не подходит для обнаружения микрочипа в организме.

Вместо этого потребуется соответствующий читатель. Если батарея не имплантирована напрямую с микрочипом, чип сначала нуждается во внешней энергии для считывания. Сканер может снабдить его этой энергией с помощью электромагнитного излучения. «Это может быть использовано для доказательства его существования», - говорит Линднер. Но не монеткой или магнитом.

Слишком большой для шприцев Covid-19
Микрочипы для домашних животных размером с рисовое зернышко. Шприцы, которыми их вводят, значительно шире, чем шприцы, которые используются для вакцинации людей от короны. «Смею сомневаться, что с помощью такой иглы можно даже ввести микрочип в свое тело», - говорит Линднер.

Текущий рекорд для минимально возможного микрочипа составляет чуть меньше миллиметра: «Вы не можете ввести это через такую ​​иглу». По словам Линднера, микрочип, который незаметно плавает в прозрачной жидкости и вводится с помощью крошечной иглы для посева, является в настоящее время не производятся.

«Магнитная» рука после вакцинации: три объяснения
адгезия
На самом деле существует физическое объяснение сетевого явления, которое, однако, не имеет абсолютно ничего общего с магнетизмом. Речь идет о так называемой адгезии. Он описывает притяжение между двумя разными поверхностями. Предпосылкой для этого является то, чтобы одна из поверхностей была твердой, а другая - жидкой.

Если кожа соприкасается с магнитом, может возникнуть прилипание, если, например, кожа будет влажной от пота. «Когда вы тренируетесь и немного потеете, кожа становится липкой. Затем я могу наклеить на него много чего, в том числе ложки, которые совсем не магнитные », - говорит Линднер. Адгезия также описывает явление, когда капли воды прилипают к стеклу.

Крем для тела
Нанесите тонкий слой увлажняющего крема на кожу, и 50-центовая монета прилипнет к месту нанесения крема. Попытайся! Уловка работает также с маслом для тела и другими жирами. Все эти примеры также подпадают под уже упомянутую концепцию адгезии. Если рычаг также поддерживается таким образом, что создается слегка наклонный угол, магнит или другие предметы удерживают его лучше.

Скотч
В некоторых случаях простой кусок ленты на обратной стороне магнита мог быть ответственным за заклинание. Очень немногие герои демонстрируют обратную сторону магнита, используемого в их видео.

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коронавирусмикрочипCOVID-19антитела вакцина
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