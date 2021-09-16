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Что категорически запрещено делать 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Три обязательных дела

11:00:079/16/2021Фото: pixabay.com
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«Неопалимая Купина» - распорядительница стихии и огня. Она же - защитница от молний и пожаров.

В этот святой праздник, каждый христианин, по возможности, должен посетить храм и поклониться Святому Образу

17 сентября отмечается православные чтят чудотворный образ "Неопалимая Купина" Богоматери. Другое ее название - “Несгоревший куст”. Он символизирует невинность Божией Матери. Она родилась среди нас, обычных людей "не без греха", и осталась непорочной. Она не совершила греха и не приняла проступки.

Несгоревший куст - пожалуй, один из красивейших и необычных образов. Эта икона вдохновила многих художников и писателей. Однако икона Богородицы "Неопалимая купина" действительно является самым значимым и всеобъемлющим образом. Исторически, если ранние христиане считали иконы нарисованным Евангелием, то образ Несгоревшего Куста можно определить как - нарисованная Библия, потому что ее изображения представляют повествование, взятое как из Нового, так и из Ветхого Завета.

Святой образ относится к четвертому и последнему типу иконографии Марии-акафисту. То есть это иллюстрирует определенный описательный термин, используемый в Акафисте или других произведениях церковной поэзии для характеристики Божией Матери. На этот раз он указывает на ветхозаветный прототип Девы Марии: Несгоревший Куст.

Библеисты склоняются к мнению, что этот куст - один из видов мимозы или акации, которая растет в пустыне. Гора Синай была покрыта терновником до такой степени, что ее название на иврите буквально означает “терновый куст”.

В этот святой праздник, каждый христианин, по возможности, должен посетить храм и поклониться Святому Образу. «Неопалимая Купина» - распорядительница стихии и огня. Она же - защитница от молний и пожаров. Святому образу поклонялись и просили о защите жилья и скота от любого огня, а если случался пожар, то с иконой обходили горящие здания.

Также необходимо поставить свечку и попросить Божью Матерь о своих нуждах.

В этот день необходимо воздерживаться от любых скандалов и сквернословия.

Кроме того, не следует вышивать, мыть полы и подметать.

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