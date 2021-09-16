Искренние и добрые открытки для каждого в важный день покаяния и молитвы Йом-Кипур

Ойм кипур настал, друзья,
Отмечает вся родня,
Дружным строем в синагогу
Протоптали все дорогу.
От грехов освободиться
Каждый в этот день стремится,
И тебе пусть небо даст
Счастья и добра запас!
***
День Искупления — день строгий,
Нельзя работать, есть и пить,
А лишь о благости молить
Всевышнего. Пусты дороги —
Там веселится ребятня,
Гоняя на велосипедах,
В домах встречается родня,
Забыв о горестях и бедах.
Все в синагоге собрались:
Одежды, как и мысли, белы,
А после — просто обнялись
Во имя Господа и веры!
Капарот все совершили,
А сегодня Йом Кипур,
Мы поздравить вас решили,
Этот день совсем не хмур!
Литургия Йом-Кипура
В синагоге нам слышна,
Чья — то в талите фигура,
Тихо будет до утра!
Убери скорей мобильный, Телевизор не включай, Йом Кипуру мы повинны, Сядь, молитвы изучай!
***
Йом-Киппур сегодня, друг,
День торжественный, святой,
Все так чтят его вокруг,
И, конечно, мы с тобой.
Все друг друга неспроста
Просят их за все простить.
Тебе легкого поста,
Ведь нельзя ни есть, ни пить.
Источник: pozdravok.ru