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Можно ли работать, убираться дома и копать картошку 17 сентября в иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

1:00:319/16/2021Фото: pixabay.com
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Эта икона основана на ветхозаветном чуде, в котором Моисей был свидетелем горящего куста.

Лучше всего сходить в храм и поклониться чудотворному образу

17 сентября все православные христиане отмечают день в честь иконы Божией Матери - "Неопалимая купина" — в Пятикнижии это горящий терновый куст, который при этом не сгорает. Также в Писании Господь явился Моисею, пасшему овец в пустыне рядом с горой Синай.

Эта икона основана на ветхозаветном чуде, в котором Моисей был свидетелем горящего куста. В этом чуде кустарник горел, но не сгорел, и именно в этом православная церковь видит типологию Божией Матери. Идея создания “Несгоревшего куста” вытекает из того, что Матерь Божья родила Спасителя, но осталась непорочной девственницей.

Много чудес произошло благодаря молитвам людей к образу Богородицы “Неопалимая Купина”. Одним из наиболее известных чудес стало освобождение из тюрьмы Дмитрия Колошина - конюха царя Федора Романова. Когда его несправедливо бросили в тюрьму, то он решил не настаивать на своей невиновности, а вместо этого он непрестанно молился перед иконой Несгоревший Куст. Богородица явилась царю, чтобы сообщить ему о его ошибке и потребовать освобождения невинного узника. Наутро испуганный Федор Алексеевич приказал пересмотреть дело Колошина. Когда он нашел его невиновным, тут же отпустил. Благодарность иконе освобожденного конюха была огромной: Дмитрий Колошин построил храм в честь образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в 1680 году.

Праздник иконы Богоматери в народе называли Луковым, потому что 17 сентября приходило время выкапывать лук. Найти много шелухи на луке означало, что будет холодная зима. Поэтому работать в этот день не запрещается, поскольку он выпадает на будний день и то время, когда людям необходимо убирать урожай на огороде, выкапывать картофель.

Хотя, церковью не рекомендуется работать в праздничные дни, но особого запрета никогда не было. Священнослужители говорят, что наоборот, если работа по дому вам помогает не находиться в унынии, то это только на пользу. Работая, не стоит забывать о празднике и весь день находиться в светлых мыслях. Лучше всего сходить в храм и поклониться чудотворному образу.

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