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С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого

6:45:279/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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16 сентября — день памяти Писидийской иконы Божией Матери.

День Писидийской иконы Божией Матери

Писидийская икона Божией Матери прославилась чудесами в городе Созополе. Сведений о ее происхождении не имеется. В посланиях об иконопочитании Германа, Патриарха Константинопольского, прочитанных на VII Вселенском Соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки изображенной», называется «древней».

День Писидийской иконы Божией Матери

Список с этой древней чудотворной иконы в России был сделан в 1608 году в Московском Новоспасском монастыре. Богоматерь изображена с Богомладенцем на левой руке, правой рукой Она благословляет.

Источник: pravmir.ru

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