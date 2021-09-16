С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого

Писидийская икона Божией Матери прославилась чудесами в городе Созополе. Сведений о ее происхождении не имеется. В посланиях об иконопочитании Германа, Патриарха Константинопольского, прочитанных на VII Вселенском Соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки изображенной», называется «древней».
Список с этой древней чудотворной иконы в России был сделан в 1608 году в Московском Новоспасском монастыре. Богоматерь изображена с Богомладенцем на левой руке, правой рукой Она благословляет.
Источник: pravmir.ru