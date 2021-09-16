Луна в Водолее: Благоприятные и неблагоприятные виды работ по лунному календарю в выходные 18 и 19 сентября 2021 года

С 16 сентября по 18 сентября 2021 - растущая Луна в знаке Водолея. Благоприятно совершать перекопку почвы и формировать гряды. Удобрять грядки компостом, полуперепревшим навозом и лежалыми опилками.
На растущую Луну в Водолее необходимо провести подкормки.
Для этого применяют фосфорные или калийные удобрения. Фосфор помогает стимулировать развитие будущего плода, а калий - значительно улучшает морозоустойчивость растений.
18 и 19 сентября в во многих регионах подходящее время для высадки озимого чеснока. Период его посадки следует подобрать так, чтобы до сильных холодов оставалось как минимум две недели. Это поможет им укорениться, но еще не выгнать листья. В таком состоянии они будут лучше переносить зимнюю стужу и быстрее станут расти весной.
Хотя весь урожай уже собран, а в саду завершается сбор плодов, войну с вредителями необходимо продолжать, ведь впереди новый урожайный год. Однако, если раньше бой шел с помощью разных натуральных удобрений, отваров или химических средств, то сейчас наступил период для использования механических приемов. Потому что все, что остается в саду, а также на грядках будет убежищем для болезней и вредителей и их благоприятной зимовки. Главной задачей в этом месяце - будет как можно более скрупулезная уборка всей территории от оставшихся сухих растений, падалицы, сгнивших овощей и болезненных сорняков.
19 сентября также можно перекопать место вокруг деревьев, очистить отмершею кору у старых стволов, убрать из-под кустов упавшие плоды, и провести дезинфекцию подпорки, спилить сухие ветви, провести санитарную, омолаживающую формирующую обрезку ягодных кустарников: крыжовника, смородины и жимолости.