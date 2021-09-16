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Самые благоприятные дни для посева сидератов по лунному календарю в сентябре 2021 года

7:00:129/16/2021Фото: pixabay.com
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Время посева во многом зависит от того, под какую культуру готовится грядка, а также от качеств растения-сидерата — морозостойкости, засухоустойчивости, требований к световому дню.

После обычного скашивания зеленой травы они снова начинают расти. К ним относятся клевер и люцерна

Сидераты – самый простой и эффективный способ для повышения плодородных качеств почвы без использования промышленных удобрений.

По мере расширения границ сельскохозяйственных угодий возникла необходимость в быстром восстановлении земель. Благодаря новым открытиям садоводы узнали, что существуют сидераты, которые очень важны при выращивании культур. Садоводы часто успешно сеют их на грядках с овощами на свободном месте.

Из большого выбора сидератов лучше всего выбирать универсальный, который может подойти для всех растений. Поскольку некоторые культуры обогащения могут даже плохо повлиять на определенное растение. Например, после крестоцветной капусты не стоит сажать, потому что она тоже относится к этому семейству. Такие виды культур будут служить только для увеличения их общих вредителей и болезней.

Многолетние культуры рекомендуют себя как полезные санитары. У них сильная система корней, и после обычного скашивания зеленой травы они снова начинают расти. К ним относятся клевер и люцерна. Хорошо высевать их на пустых, истощенных участках в течение длительного периода культивирования на предоставленном пространстве. Процесс скашивания проводится в течение всего вегетационного периода. На последнем этапе обогащения измельченную зелень и корни закапывают в землю.

Сидераты можно сеять в течение всего теплого года — тут не важен срок созревания. В землю запахать можно даже совсем молодые растения, и от них будет польза.

Время посева во многом зависит от того, под какую культуру готовится грядка, а также от качеств растения-сидерата — морозостойкости, засухоустойчивости, требований к световому дню.

Благоприятные дни в сентябре 2021 года для посадки, пикировки, пересадки кустарников и деревьев - 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 сентября.

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