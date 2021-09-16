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Как назвать дочку: имена на счастливую судьбу и успех по жизни

8:00:469/16/2021,Инесса ФроловаФото: baby-bums.ru/wp-content/uploads/2020/05/Выбор-имени-ребенка.jpg
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Выбор имени для будущего ребенка такая же ответственная задача, как и само планирование беременности. Ведь любое имя имеет тайный смысл, определяющий судьбу человека.

выбор имени
Выбрать имя для будущего ребенка - задача не из легких

У всего на белом свете обязательно должно быть имя. Каждое имя, будь оно нарицательное или собственное, несет в себе определенную энергетику, влияющую на предмет или человека. От этого влияния будет зависеть и дальнейшая судьба, склад жизни. Имена могут быть разные: в православии дают несколько имен сразу – мирское и церковное. В литературе или музыке берут псевдонимы. Так или иначе, имя несет в себе основные черты характера.

Многие будущие родители сталкиваются с проблемой, когда не знают, как назвать ребенка. То не нравится звучание, то слишком длинное, то неудобно писать, то запомнить сложно, то ассоциируется не с тем. Поэтому предлагаем топ-5 женских имен, которые подарят девочке счастливую судьбу и наградят успехом в течение жизни.

Первое из них – Мария. Это имя считается божественным, ведь так нарекли мать Иисуса Христа. Девушка с таким именем проживет не легкую, но и яркую жизнь. Мария является самим воплощением женственности, грациозности и величия. Следующее имя – Елена. В Елене есть тоже что-то отчасти божественное, ведь это древнегреческое имя, означающее «свет». Елена будет творческой личностью, влюбляющей в себя мужчин.

Далее, на удивление многим современным личностям, следует имя Лариса. Это тоже древнее греческое имя, переводящееся, как «сладкая». И действительно, почти все Ларисы становятся общественными любимицами, которые находятся всегда в центре внимания. А вот имя Ольга уже относится к скандинавской группе. Девочка с таким именем будет иметь внутри огромную жизненную силу, независимость и силу воли. Завершает список самое удачливое и самое счастливое имя – Виктория, которое означает «победа». Эти девушки очень амбициозные, что позволяет им добиваться поставленных целей без труда.

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