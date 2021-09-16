Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели

9:00:549/16/2021,Инесса ФроловаФото: s4.fotokto.ru/photo/full/588/5880277.jpg
0

Уже через две недели начнется новый осенний месяц - октябрь. Повезет ли работающей части населения отдохнуть среди недели, или придется ждать ноябрьских праздников читайте в материале.

октябрь
Побалует ли октябрь тех, кто работает, праздничными днями?

Пора жарких и беззаботных дней лета прошла. Впереди холодная осень и начало зимы. До Нового года еще далеко. День народного единства, благодаря которому можно отдохнуть подольше тоже не скоро. А серые будни нагоняют тоску, сопровождающейся такой же тоскливой погодой. В этой связи возникает вопрос: а будет ли приятная пауза в октябре – одном из длинных месяцев в году, ведь в нем целых 31 дней.

Самой короткой неделей в октябре будет первая. 1 октября выпадает на пятницу, а за ней следует суббота и воскресенье. Но это так многообещающе выглядит лишь визуально. На деле все зависит от графика работы и работодателя. Кто-то работает по сменам, а кто-то пять дней в неделю. Поэтому, к сожалению, повезет немногим.

Так сложилось, что в октябре не будет ни одного праздника. Помимо этого, все оставшиеся четыре недели будут полными. Зато это положительным образом скажется на заработной плате, которая рассчитывается из часов в месяц. Те, кто хочет перепроверить бухгалтера, делающего начисления, могут не сомневаться – придется отработать не менее 168 рабочих часов в неделю при условии 40-ка часовой неделе, 151,2 при 36-ти часовой неделе и 100,8 при 24-х часовой рабочей неделе. Исходя из этих данных, многие могут даже самостоятельно посчитать себе зарплату.

Всего в октябре, как уже упоминалось выше, будет 31 календарных дней. Из них 21 день придется интенсивно и усердно поработать, чтобы уже в ноябре вкусить все удовольствие от небольшого праздника. А 10 можно отдыхать, посвящая время себе, родственникам, близким и друзьям.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
отдыхвыходныеоктябрьпраздничные днипроизводственный календарь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие профессиональные праздники в октябре вы знаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
9:00:54 9/16/2021
Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск
9:00:02 9/16/2021
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск
За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском
8:25:34 9/16/2021
За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском
Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно
8:03:05 9/16/2021
Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно
Как назвать дочку: имена на счастливую судьбу и успех по жизни
8:00:46 9/16/2021
Как назвать дочку: имена на счастливую судьбу и успех по жизни
За какие занятия физкультурой дадут "спортивный" налоговый вычет, перечислили в правительстве
7:46:34 9/16/2021
За какие занятия физкультурой дадут "спортивный" налоговый вычет, перечислили в правительстве
Трогательные и нежные картинки для секретарей 17 сентября в праздник день секретаря в России
7:45:52 9/16/2021
Трогательные и нежные картинки для секретарей 17 сентября в праздник день секретаря в России
Аварийную посадку из-за птиц совершил в Пулково Airbus A319 из Антальи: Самолет отстранили от полетов
7:28:28 9/16/2021
Аварийную посадку из-за птиц совершил в Пулково Airbus A319 из Антальи: Самолет отстранили от полетов
Почки отказали после коронавируса у молодых жителей Новосибирской области: Теперь - пожизненный гемодиализ
7:00:13 9/16/2021
Почки отказали после коронавируса у молодых жителей Новосибирской области: Теперь - пожизненный гемодиализ
Самые благоприятные дни для посева сидератов по лунному календарю в сентябре 2021 года
7:00:12 9/16/2021
Самые благоприятные дни для посева сидератов по лунному календарю в сентябре 2021 года