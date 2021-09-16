Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели

Пора жарких и беззаботных дней лета прошла. Впереди холодная осень и начало зимы. До Нового года еще далеко. День народного единства, благодаря которому можно отдохнуть подольше тоже не скоро. А серые будни нагоняют тоску, сопровождающейся такой же тоскливой погодой. В этой связи возникает вопрос: а будет ли приятная пауза в октябре – одном из длинных месяцев в году, ведь в нем целых 31 дней.
Самой короткой неделей в октябре будет первая. 1 октября выпадает на пятницу, а за ней следует суббота и воскресенье. Но это так многообещающе выглядит лишь визуально. На деле все зависит от графика работы и работодателя. Кто-то работает по сменам, а кто-то пять дней в неделю. Поэтому, к сожалению, повезет немногим.
Так сложилось, что в октябре не будет ни одного праздника. Помимо этого, все оставшиеся четыре недели будут полными. Зато это положительным образом скажется на заработной плате, которая рассчитывается из часов в месяц. Те, кто хочет перепроверить бухгалтера, делающего начисления, могут не сомневаться – придется отработать не менее 168 рабочих часов в неделю при условии 40-ка часовой неделе, 151,2 при 36-ти часовой неделе и 100,8 при 24-х часовой рабочей неделе. Исходя из этих данных, многие могут даже самостоятельно посчитать себе зарплату.
Всего в октябре, как уже упоминалось выше, будет 31 календарных дней. Из них 21 день придется интенсивно и усердно поработать, чтобы уже в ноябре вкусить все удовольствие от небольшого праздника. А 10 можно отдыхать, посвящая время себе, родственникам, близким и друзьям.