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Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна

10:00:229/16/2021,Инесса ФроловаФото: avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3947075/pub_5f6dad59449d076856d6a3e3
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Полнолунию с Древних времен приписывали различные мистические свойства. Но в современном мире все гораздо проще. Если следовать лунному календарю, то каждое полнолуние дает шанс на начало новой жизни.

полнолуние
В новое полнолуние можно начать новую жизнь

Влияние небесных тел на жизнь человека и земные процессы научно доказано специалистами в области астрологии. Так, например, от фаз Луны зависят не только приливы и отливы воды, но и рост волос, ногтей, физическое и эмоциональное состояния, плодородие земли. Если знать нехитрые правила поведения в определенные лунные дни, опираясь на специальный календарь, можно расположить к себе и судьбу, и Луну.

21 сентября 2021 года людям выпадает шанс попробовать идти в ритм с фазой полнолуния в знаке зодиака «Овен». Это будет первая полная Луна в новом сезоне. Ночное светило накопило новую энергетику, которую нужно использовать себе во благо. А чтобы знать как этой энергетикой пользоваться правильно, обратимся к рекомендациям лунного календаря.

Как уже говорилось выше, Луна будет находиться в знаке «Овен». Этот период характеризуется обострением и накаливанием чувств и эмоций. Нужно постараться избегать импульсивных по натуре и раздражительных людей. Иначе можно спровоцировать острый и затяжной конфликт. Следует отложить важные переговоры или заключение сделок. Риски скандала в этот день будут настолько высоки, что грозят закончится несчастным случаем. Поэтому остерегайтесь огненных явлений и колюще-режущих предметов.

Также, 21 сентября нужно гнать от себя прочь плохие мысли. Постарайтесь отказаться от употребления спиртного, если предлагают пойти на такую авантюру. В этот день очень хорошо заниматься активной деятельностью, как умственной, так и физической. Можно в полнолуние разрешать вопросы, которые требовали обдуманных и взвешенных решений. Если есть намеченный план, то вперед – в этот день удача точно будет на вашей стороне!

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