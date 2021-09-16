NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых

Космос всегда был для человека таинственным и неизведанным пространством. Попытки узнать, что же там, дальше Луны, пока что не сильно успешны. Но, тем не менее, ученым удается исследовать основные процессы, которые могут так или иначе влиять на размеренную земную жизнь. Ведь красота небесных светил и загадочность небосвода может быть романтичной до поры до времени. Не стоит забывать, что неизвестность всегда таит в себе опасность. Одной из таких смертельных опасностей для человечества является астероид.
Буквально месяц назад ученые NASA сделали страшное открытие для человечества – обнаружили астероид, размером с два футбольных поля. Звучит не очень масштабно и грандиозно, но последствия при столкновении с Землей будут необратимыми. Если указывать диаметр небесного тела в цифрах, то он варьируется от 133 до 297 м. Потенциально опасным считается астероид более 140 м.
Астероиды во время полета могут менять свою траекторию. Поэтому ученые внимательно и непрерывно следят за его движениями в Галактике. Несмотря на то, что астероид NY1 пролетит на расстоянии чуть меньше 7,5 млн. км, есть огромные риски, что он может пересечься с траекторией Земли. Каковы масштабы трагедии, если NY1 войдет в атмосферу планеты?
Во-первых, произойдет огромное сжигание кислорода. Это чревато появлением озоновой дыры, через которую спокойно проникнут радиоактивные лучи из космоса. Во-вторых, от удара начнется землетрясение максимальной магнитудой. В свою очередь, землетрясение вызовет цунами, пожары, взрывы опасных промышленных объектов. Таким образом, если астероид упадет на Землю – это станет концом света для человечества.