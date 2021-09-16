Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых

11:00:459/16/2021,Инесса ФроловаФото: tabulo.ru/wp-content/uploads/2021/05/что-будет-если-упадет-астероид.jpg
0

Космос для человека всегда был загадочным и красивым. Но любая неизвестность таит в себе опасность. Что ждет человечество уже на следующей неделе - читайте в сводке.

астероид
К Земле приближается астероид размером с два футбольных поля

Космос всегда был для человека таинственным и неизведанным пространством. Попытки узнать, что же там, дальше Луны, пока что не сильно успешны. Но, тем не менее, ученым удается исследовать основные процессы, которые могут так или иначе влиять на размеренную земную жизнь. Ведь красота небесных светил и загадочность небосвода может быть романтичной до поры до времени. Не стоит забывать, что неизвестность всегда таит в себе опасность. Одной из таких смертельных опасностей для человечества является астероид.

Буквально месяц назад ученые NASA сделали страшное открытие для человечества – обнаружили астероид, размером с два футбольных поля. Звучит не очень масштабно и грандиозно, но последствия при столкновении с Землей будут необратимыми. Если указывать диаметр небесного тела в цифрах, то он варьируется от 133 до 297 м. Потенциально опасным считается астероид более 140 м.

Астероиды во время полета могут менять свою траекторию. Поэтому ученые внимательно и непрерывно следят за его движениями в Галактике. Несмотря на то, что астероид NY1 пролетит на расстоянии чуть меньше 7,5 млн. км, есть огромные риски, что он может пересечься с траекторией Земли. Каковы масштабы трагедии, если NY1 войдет в атмосферу планеты?

Во-первых, произойдет огромное сжигание кислорода. Это чревато появлением озоновой дыры, через которую спокойно проникнут радиоактивные лучи из космоса. Во-вторых, от удара начнется землетрясение максимальной магнитудой. В свою очередь, землетрясение вызовет цунами, пожары, взрывы опасных промышленных объектов. Таким образом, если астероид упадет на Землю – это станет концом света для человечества.

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
ЕС откажется от «Северного потока — 2»: дата уже названа
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Захарова посмеялась над подарком Зеленскому в США
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Сильно исхудавший внук Пугачевой напугал россиян
ученыекосмосисследованиеастероид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите ли вы в то, что астероид столкнется с Землей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Девушки, которые гармонично смотрятся в лесу
vsenovosti.net
Женщины политики, которые поразили мир
vsenovosti.net
Знаковые российские актрисы: у них и талант, и красота
Мохнатые мамы со своим потомством: фото, вызывающие улыбку

Последние новости

МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
11:02:48 9/16/2021
МИД России пригрозил санкциями бизнесу США из-за вмешательства в выборы
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
11:00:45 9/16/2021
NY1 мчится к земле с огромной скоростью: насколько опасен астероид? Прогнозы ученых
Педофила, закопавшего 9-летнюю Вику в подвале дома в селе Козарь, подозревают в изнасиловании других детей. Он работал в школе
10:47:23 9/16/2021
Педофила, закопавшего 9-летнюю Вику в подвале дома в селе Козарь, подозревают в изнасиловании других детей. Он работал в школе
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
10:13:22 9/16/2021
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
10:00:22 9/16/2021
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
БердскНа дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы
9:52:22 9/16/2021
На дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы
Умер муж Ирины Хакамады в возрасте 65 лет
9:26:42 9/16/2021
Умер муж Ирины Хакамады в возрасте 65 лет
Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском
9:11:23 9/16/2021
Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском
Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
9:00:54 9/16/2021
Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск
9:00:02 9/16/2021
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск