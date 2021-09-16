В Новосибирске исчезла 9-летняя девочка в белой куртке с капюшоном: Ушла гулять и не вернулась

15 сентября стало известно о поисках В Новосибирске в Октябрьском районе девятилетней Валерии Черепановой. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полиция проверили друзей и одноклассников девочки, за ночь ее найти не смогли.
Как сообщает руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, Валерия ушла на прогулку около шести часов вечера. К восьми, когда начинает уже темнеть, должна была прийти домой, но не вернулась. Некоторое количество времени близкие и родственники искали самостоятельно, затем обратились к поисковым отрадам за помощью. По информации родных и сотрудников полиции, ранее, два года назад, была похожий случай, когда ребенок ушел и не вернулся домой вовремя, но потом оказалось, что она задержалась у подруги. Сегодня ночью проверяли всех подруг, всех одноклассников, девочка нигде не была обнаружена.
Особые приметы девочки — родинка на подбородке. Рост 130 см, худощавая, глаза синие, волосы светло-русые.
Также ребенок одета в белую куртку с капюшоном, синюю футболку с аппликацией, серые спортивные штаны и бело-салатово-розовые кроссовки.