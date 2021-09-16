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Развитие системы среднего профессионального образования является приоритетным для правительства Новосибирской области

9:13:309/16/2021Фото: nso.ru
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Губернатор Андрей Травников и член комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Иванинский в рамках рабочей поездки в Куйбышевский район осмотрели объекты имущественного комплекса сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» и провели совещание по вопросу реорганизации техникума.

Некоторые помещения, необходимые для учебного процесса, были отремонтированы

По итогам осмотра и совещания Андрей Травников подтвердил, что для сохранения этого важного для региона учебного заведения необходима его передача на областной уровень. «Материальная база изношена. С 2010 года в развитие техникума вкладывалось не так много средств. Некоторые помещения, необходимые для учебного процесса, были отремонтированы, но оборудование, мастерские, техника – в других наших областных техникумах таких старых образцов уже нет. Проблема ещё и в том, что сегодня требования к образовательным стандартам и к лицензиям растут, и если срочно не исправлять ситуацию, то техникум может лишиться права подготовки по отдельным специальностям, что уже в этом году произошло по двум направлениям. Договорились, что правительство Новосибирской области подставляет плечо, с учётом того, что развитие системы среднего профессионального образования входит в наши приоритеты. Целесообразно сделать этот техникум подразделением областной системы СПО. Решение принято, будем его реализовывать по принципу «не навреди» и действовать поэтапно. Со следующего года мы добавим госзадание от области, из областного бюджета – на подготовку специалистов, помогаем восстановить лицензии на те специальности, которые были утрачены в этом году, и затем готовим базу для перевода техникума на областной уровень. Это будет не подразделение НГАУ, а один из колледжей областной системы СПО».

Олег Иванинский пояснил, что сегодня стоит задача повысить престиж некоторых профессий. «Система СПО должна готовить специалистов, ориентируясь на интересы детей, на их способности. Только системная, штучная работа позволит нам найти людей, которые любят свою профессию и продолжат ею заниматься, будь то врач, агроном, педагог или механизатор».

В рамках национального проекта «Образование» сегодня из федерального и областного бюджетов вкладываются серьёзные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. Если раньше уровень мастерских СПО мог зачастую отставать от уровня предприятий, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию. Станочное оборудование, инструменты, лаборатории в новосибирских колледжах, сельхозтехника у обучающихся в аграрном секторе – всё это уже следующего поколения по сравнению с тем, что имеется на предприятиях. Эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО даёт результат: растёт количество студентов СПО в регионе. Если четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, то в 2020-2021 году – уже более 64 тысяч человек.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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