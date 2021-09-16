В Бердске новый главврач: Начмед Рэм Волков возглавил ЦГБ

Исполняющим обязанности главврача ЦГБ Бердска стал Рэм Волков. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", назначение временным руководителем центральной городской поликлиники продлится неделю. Непосредственный главврач Алла Дробинская с 15 по 21 сентября находится в краткосрочном отпуске.
В телефонном разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" Рэм Волков подтвердил свое назначение, однако о своих эмоциях по случаю повышения умолчал, сославшись на занятость.
В пресс-службе ЦГБ Бердска назначение Волкова прокомментировали следующим образом:
- Рэм Волков является начмедом, то есть вторым лицом после главного врача. Это высококлассный специалист, имеющий профессиональные заслуги на уровне региона,- заявили в пресс-службе.
Напомним, что начмедом ЦГБ Бердска 43-летний Рэм Волков стал в июне 2021 года. С 2011 года он является главным акушер-гинекологом Новосибирской области. В Бердске он также возглавляет акушерско-гинекологическую службу. Помимо этого, Рэм является кандидатом медицинских наук и активно ведет учебно-просветительскую деятельность.