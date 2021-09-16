В ТЦ "Эдем" Академгородка сибиряк избил в лифте женщину из-за маски в руках

Новосибирец в Академгородке ударил женщину в лифте за то, что та не надела маску, находясь в торговом центре «Эдем», сообщается в паблике "Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте». Происшествие зафиксировали 12 сентября.
Как пояснила сама девушка, она заходила с мужем в лифт, держа маску в руках. Впоследствии она объяснила, что всегда готова надеть её, если окружающие начинают тревожиться. Но в данной ситуации просто не успела надеть маску, как другой мужчина начал предъявлять свои претензии в грубой форме.
Мужчина, зачинщик драки, находился в лифте с маленьким ребёнком в коляске. Сначала он накричал на посетительницу и выругался матом. Женщина пояснила, что здорова и имеет антитела к COVID-19, а также попросила паникёра успокоиться. Однако тот напал.
- Я попросила мужчину закрыть рот и начала выходить из лифта. И тут меня ударили со всей силы локтем в спину. Подленько и трусливо. Ударить женщину в два раза меньше тебя, весом менее 60 килограммов, — рассказала девушка.
У сибирячки зафиксировали сильный ушиб позвоночника, немеет рука. Побои сняты, написано заявление в полицию. Личность нападавшего устанавливают.