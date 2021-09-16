В Бердске названо истинное число инфицированных COVID-19 за сутки на 16 сентября

На 16 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 349 жителей. За последние сутки взят 151 тест на определение коронавируса у горожан. Отметим, выздоровевших и выписанных за все время пандемии 2270 человек.
На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19 зафиксировано в городе. Всего в Бердске зарегистрировано 2423 случая коронавирусной инфекции.
Напомним, большинство как российских, так и зарубежных экспертов уверены в том, что вакцинация может помочь обезопасить себя от нежелательной болезни. С января этого года в России проходит бесплатная вакцинация, на которую вы можете записаться либо через сайт Госуслуг, либо придя непосредственно в удобное вам медицинское учреждения. После прохождения двух этапов прививки, вы получите сертификат о вакцинации.