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Иммунитет после вакцинации и коронавируса: что говорят исследования

9:48:229/16/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Среди всех участников эксперимента не было ни одного летального исхода.

Принцип разделения касался вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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После вакцинации от ковида рука становится магнитной: мир начала бурно обсуждать про микрочипы - так ли это?Названа вакцина против коронавируса, которая стимулирует стойкий иммунный ответ: новое исследованиеЕщё 570 новости

Как только организм человека сталкивается с опасной инфекцией, будь то вирус, микрогрибок или бактерия, начинается работа иммунитета. За распознавание, борьбу и запоминание угрозы отвечают разные типы белков и клеток. В случае SARS-CoV-2 можно «предупредить» иммунитет заранее, введя в организм вакцину. Перенесённое заболевание тоже создаёт защиту, активируя клетки памяти.
Исследователи из Израиля решили выяснить, какой же иммунитет качественнее защитит от коронавируса – сформированный прививкой или реальной болезнью. Оказалось, переболевший будет защищён гораздо лучше вакцинированного. Но стоит ли отказываться от прививки, учитывая осложнения и риск летального исхода при коронавирусе?

Ход изучения
С июня по август 2021-го над исследованием, опубликованным в «Daily Mail», трудились учёные Тель-Авивского университета, при поддержке «Maccabi Healthcare». Участниками стали около 800 тысяч жителей Израиля, поделённых на три группы.
Принцип разделения касался вакцинации. В первую группу определили тех, кто полностью привился вакциной компаний «Pfizer» и «BioNTech». Вторая группа включала переболевших коронавирусом, но не знакомых с вакциной людей. В третью вошли те, кто успел и выздороветь, и усилить иммунитет одной бустерной дозой вакцины.
Во время исследования в Израиле преобладал штамм «Дельта», поэтому полученные результаты касаются в основном этого варианта вируса.
За время эксперимента заразиться успели 238 испытуемых из первой группы и 19 из второй. Третья осталась «чистой». Определяли наличие коронавируса с помощью тестов ПЦР. В подсчёте результатов учитывались дополнительные факторы, вроде возраста. Выводы сумели удивить учёных.

Лучший – «смешанный»
Участники после коронавируса оказались в 13 раз лучше защищены от повторного заболевания, чем после прививки. Кроме того, «естественный» иммунитет в 8 раз снижал вероятность попасть на больничную койку у тех, кто всё-таки заразился.
Ещё лучше оказались дела в группе, которую вакцинировали одной дозой через 3 месяца после выздоровления. «Смешанный» иммунитет давал защиту в 13,06 раз большую, чем обычная двухфазная прививка.
Среди всех участников эксперимента не было ни одного летального исхода.
Важно отметить, что пока исследование не рецензировали, так как в нём есть погрешности. Например, самый большой отрыв между результатами наблюдался у людей старше 60-ти лет. А более молодые люди получали близкие показатели защиты и после прививки, и после перенесённой болезни.

Не рисковать зря
Отказываться от вакцинации, ожидая «боевого крещения» настоящим коронавирусом – достаточно безумная затея. Заболевшие после прививки пациенты в 29 раз реже нуждаются в госпитализации из-за тяжёлого течения коронавируса.
Сейчас вакцинация россиян идёт в среднем темпе – прививаются примерно 5 миллионов человек в месяц. Необходимо увеличить показатель, чтобы прекратить распространение коронавируса, сопровождаемое человеческими жертвами.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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