В России объявлен второй розыгрыш 100 000 рублей среди привитых от коронавируса: Называем дату и условия

Стало известно, когда у вакцинированных россиян вновь появится шанс испытать удачу и выиграть 100 000 рублей от государства.
Напомним, что лотерею "Сто тысяч рублей за прививку" утвердило правительство Российской Федерации в августе 2021 года. Имеют право на розыгрыш призов граждане старше 18 лет, имеющих сертификат о полной вакцинации. Оператором лотереи выступил "Гознак". Вчера, 15 сентября стали известны первые имена 500 счастливчиков получивших по 100 000 рублей.
С результатами розыгрыша можно ознакомиться на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Информация о призе также доступна в личном кабинете на сайте "госуслуги". Чтобы получить средства, победителям необходимо будет ввести данные своей карты "МИР". Если такой карты у людей нет, то придется ее оформить, обратившись в любой банк. Со дня проведения розыгрыша и до оформления карты не должно пройти 3 месяца иначе деньги пропадут. Выплаты призерам будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Отметим, что всего "эксперимент по проведению стимулирующего мероприятия для граждан" планируют провести до 1 декабря 2021 года. Следующий этап розыгрыша лотереи стартует 14 октября. Решение какой вакциной прививаться каждый россиянин принимает сам. На данный момент предоставляется выбор из 4 вакцин: Спутник V, Спутник Лайт, КовиВак, ЭпиВакКорона.