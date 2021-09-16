В Бердске запустят тепло в жилые дома с 20 сентября 2021

Сегодня, 16 сентября, глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022.
Отопление в жилых и социальных объектах включат 20 сентября, в понедельник. Разворот системы может занять некоторое время, поэтому подключение будет постепенным.
Напомним, досрочно отопление включили только в роддоме и больничных корпусах на ул. Боровой. А ранее обещали дать тепло в образовательные учреждения 15 сентября.
На сегодняшний день в Бердске прогнозируют потепление - до +20 градусов. Погода позволяет пока обходиться без отопления.
Отметим, что и Новосибирск также планирует начать отопительный сезон с 20 сентября.