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В Бердске запустят тепло в жилые дома с 20 сентября 2021

10:30:579/16/2021Фото: Pixabay
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Мэр города подписал соответствующее постановление.

Отопительный сезон начнется со следующей недели

Сегодня, 16 сентября, глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022.

Отопление в жилых и социальных объектах включат 20 сентября, в понедельник. Разворот системы может занять некоторое время, поэтому подключение будет постепенным.

Напомним, досрочно отопление включили только в роддоме и больничных корпусах на ул. Боровой. А ранее обещали дать тепло в образовательные учреждения 15 сентября.

На сегодняшний день в Бердске прогнозируют потепление - до +20 градусов. Погода позволяет пока обходиться без отопления.

Отметим, что и Новосибирск также планирует начать отопительный сезон с 20 сентября.

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