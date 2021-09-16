Чем опасна вакцинация "Спутник V": Шокирующее признание доктора биологических наук России

11 августа прошлого года в мире появилась первая официально зарегистрированная вакцина от нового коронавируса – российский «Спутник V» ("Гам-КОВИД-Вак"). Препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли.
Вакцина разработана в НИЦЭМ им. Гамалеи и состоит из двух растворов, которые содержат рекомбинантные аденовирусы человека Ad5 и Ad26. Они используются как транспорт для доставки гена, кодирующего белок коронавируса. После первой прививки вектор с геном попадает в клетку, организм синтезирует S-белок ковида, и в качестве ответной реакции начинается выработка иммунитета. Повторная вакцинация другим вектором производится через 21 день, в результате "подстегивается" иммунный ответ и обеспечивается длительный иммунитет против заболевания COVID-19.
Появляются ли в организме новые вирусы после вакцинации "Спутником", ответила журналисту «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября доктор биологических наук, профессор, спикер Академии врачей UniProf Елена Терешина.
- Спутник V - вакцина, основанная на аденовирусной платформе. В качестве основы берут аденовирус, от которого отрезают гены, отвечающие за репликацию вируса в клетке (они же являются онкогенами), и оставляют только структурные гены. Затем к ним присоединяют структурные гены коронавируса. Такой “гибрид” вводится в организм. Но вопрос в том, не появляется ли в итоге новый вирус? Детали взаимодействия вируса с клеткой до конца не изучены, - говорит эксперт Российского научного фонда.
Профессор рассказала, что в Аргентине было проведено исследование, которое показало, что, чем дольше человек живет с этой вакциной, тем больше у него вырабатывается антител.
- Это говорит о возможном появлении нового вируса, который начинает реплицироваться, производит спайк-белок, образует антитела не только к спайк-белку, но и к белкам нуклеокапсида. Люди с повышенным содержанием антител в организме заболевают с летальным исходом, - добавила она.
Напомним, на сегодняшний день в России для вакцинации от коронавируса предлагают четыре вакцины: "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцину "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться препаратом "Спутник Лайт".