Роскошные открытки для родных и знакомых в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября

Преклонитесь все люди православные перед иконою святою,
Несгораемый куст стоит пред Владычицей Земною!
В честь Заступницы святой алтарь украшу мило,
Все сегодня отмечаем День иконы «Неопалимая Купина»!
Каждый кто сегодня помолится пред ней о душе своей,
В священном огне переродится, станет немножечко святей!
Сердце ты навстречу Матери Божией шире открывай,
И всем людям на планете если сможешь ты помогай!
Богородица, слава твоя, как несгораемый куст,
Сегодня сердца людей очищается из твоих уст!
Праздник великий Богородица Пресвятая отмечаем,
И в храм твой всех желающих сегодня приглашаем!
Мы к Тебе за милостью и великодушием взываем,
И телам нашим немощным, всегда ты помогаешь!
Всели в нас уверенность и силу всех людей уважать,
Любить их любых искренне, а всех врагов прощать!
Яви свое нам милосердие, Заступница наша Святая,
Обращаемся к Тебе каждое утро с постели вставая!
Пред иконою «Неопалимая Купина» встречаемся.
Дай успокоения наших душ к Тебе обращаемся!
Избави людей всех от огня и пожарищ их душ,
Всех призываем сегодня принять просветленный душ!
Вознесем молитвы все мы к Тебе и небесам,
И готовы будем к Твоим повсеместным чудесам!
Источник: pozdravik.ru