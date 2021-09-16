Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Роскошные открытки для родных и знакомых в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября

6:45:149/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Икона Неопалимая купина изображает сюжет, в котором Бог явился Моисею в пустыне близ горы Синай в виде горящего, но не сгорающего тернового куста.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Преклонитесь все люди православные перед иконою святою,
Несгораемый куст стоит пред Владычицей Земною!
В честь Заступницы святой алтарь украшу мило,
Все сегодня отмечаем День иконы «Неопалимая Купина»!
Каждый кто сегодня помолится пред ней о душе своей,
В священном огне переродится, станет немножечко святей!
Сердце ты навстречу Матери Божией шире открывай,
И всем людям на планете если сможешь ты помогай!

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Богородица, слава твоя, как несгораемый куст,
Сегодня сердца людей очищается из твоих уст!
Праздник великий Богородица Пресвятая отмечаем,
И в храм твой всех желающих сегодня приглашаем!
Мы к Тебе за милостью и великодушием взываем,
И телам нашим немощным, всегда ты помогаешь!
Всели в нас уверенность и силу всех людей уважать,
Любить их любых искренне, а всех врагов прощать!

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Яви свое нам милосердие, Заступница наша Святая,
Обращаемся к Тебе каждое утро с постели вставая!
Пред иконою «Неопалимая Купина» встречаемся.
Дай успокоения наших душ к Тебе обращаемся!
Избави людей всех от огня и пожарищ их душ,
Всех призываем сегодня принять просветленный душ!
Вознесем молитвы все мы к Тебе и небесам,
И готовы будем к Твоим повсеместным чудесам!

Источник: pozdravik.ru

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Боли в пояснице: о чем вас предупреждает организм
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
праздникпоздравленияпраздникиНеопалимая Купинаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Роскошные открытки для родных и знакомых в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября
6:45:14 9/16/2021
Роскошные открытки для родных и знакомых в праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября
В жестоком убийстве подростка на пляже «Бумеранг» подозревают полицейского, искавшего его убийц в Новосибирске
6:41:36 9/16/2021
В жестоком убийстве подростка на пляже «Бумеранг» подозревают полицейского, искавшего его убийц в Новосибирске
Мощный удар тока пронзил рабочего на заводе в Новосибирске: С сильными ожогами он попал в реанимацию
6:12:11 9/16/2021
Мощный удар тока пронзил рабочего на заводе в Новосибирске: С сильными ожогами он попал в реанимацию
Осужденный за жестокое убийство на 23 года сбежал из колонии-поселения
5:59:01 9/16/2021
Осужденный за жестокое убийство на 23 года сбежал из колонии-поселения
БердскВ Новосибирск и Бердск придет жара до +23 в первый день голосования на выборах в Госдуму
5:26:58 9/16/2021
В Новосибирск и Бердск придет жара до +23 в первый день голосования на выборах в Госдуму
В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка отравилась парами хлора во время купания
5:14:39 9/16/2021
В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка отравилась парами хлора во время купания
В России зафиксирован рост заражений и смертности от коронавируса
5:04:40 9/16/2021
В России зафиксирован рост заражений и смертности от коронавируса
СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам Telegram-каналах в дни голосования 17-20 сентября
4:57:52 9/16/2021
СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам Telegram-каналах в дни голосования 17-20 сентября
Взрыв в отделении полиции Воронежа попал на видео. Преступника ищут на вертолетах
4:48:01 9/16/2021
Взрыв в отделении полиции Воронежа попал на видео. Преступника ищут на вертолетах
БердскБесполезна ли ревакцинация от коронавируса, объяснили российские вирусологи и ученые
4:45:43 9/16/2021
Бесполезна ли ревакцинация от коронавируса, объяснили российские вирусологи и ученые