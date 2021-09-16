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Владимир Путин экстренно обратился к россиянам. Смотрите видео

10:44:489/16/2021Фото: Кремлин.ру
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Видеообращение появилось на сайте Кремля в полночь.

Кадр из видеообращения Президента

В полночь 16 сентября официальный сайт Президента России опубликовал видеообращение Владимира Путина с призывом участвовать в выборах. Глава государства подчеркнул, что выборы нового состава Госдумы, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября — безусловно, важнейшее событие в жизни страны.

Путин призвал россиян в дни выборов прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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