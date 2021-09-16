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Трогательные и нежные картинки для секретарей 17 сентября в праздник день секретаря в России

7:45:529/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Секретарь – это одна из самых востребованных и нужных профессий. Специалисты считают, что с каждым годом на рынке труда она будет становиться все актуальнее.

День секретаря

Кто свою работу четко знает,
И с улыбкой посетителей встречает,
В документах дока, бог и царь?
Ну конечно, это секретарь!

От души и сердца поздравляем,
С Днем секретаря сегодня Вас,
Счастья, радости, удачи пожелаем,
Секретарь Вы просто супер класс!

День секретаря

Своим секретарем
Можем мы гордиться,
Сидит у нас в приемной
Не женщина — царица.

Примите поздравления
В день секретаря,
Ответственный вам пост
Доверили не зря.

Мы в праздник вам желаем,
Как солнышко сиять,
Дарить любовь и радость,
Счастливой в жизни стать.

День секретаря

Должность, честно говоря, Трудная у секретаря, Должен он с людьми общаться, И в бумагах разбираться! Дорогой наш секретарь, Мозг себе, ты зря не парь, А в свой профессиональный день, На нос ты очки надень, Офис взглядом обведи, И праздник отмечать иди! С ним тебя мы поздравляем, Здоровья крепкого желаем, Дарим тортик и цветы, И пусть исполнятся мечты!

Источник: pozdravok.ru

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