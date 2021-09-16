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Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал

11:14:009/16/2021Фото: Pixabay
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Мужчина подозревается в совершении двух убийств с применением сексуального насилия.

Убийца девочек находится под стражей

Мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки в Орловской области, ранее уже был задержан по подозрению в изнасиловании другого ребенка, сообщила СМИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что сейчас подозреваемый находится под стражей, а по делам ведутся расследования. По факту исчезновения ребенка СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Напомним, 9-летняя Виктория из села Казарь пропала 18 июня. Почти три месяца девочку, ушедшую из дома, искали свыше 300 человек из разных регионов России. После чего тело девочки было найдено в селе Казарь в подвале дома.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный за убийство девочки проживал по соседству с ней.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда.Бердск", следователи задержали одного из жильцов 2-этажки, которого рассматривают как основного подозреваемого в убийстве школьницы. Во время поисков исчезнувшего ребенка прочесали лесные массивы, водоемы и прибрежные территории в районе.

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