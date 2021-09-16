Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал

Мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки в Орловской области, ранее уже был задержан по подозрению в изнасиловании другого ребенка, сообщила СМИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ведомстве отметили, что сейчас подозреваемый находится под стражей, а по делам ведутся расследования. По факту исчезновения ребенка СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Напомним, 9-летняя Виктория из села Казарь пропала 18 июня. Почти три месяца девочку, ушедшую из дома, искали свыше 300 человек из разных регионов России. После чего тело девочки было найдено в селе Казарь в подвале дома.
В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный за убийство девочки проживал по соседству с ней.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда.Бердск", следователи задержали одного из жильцов 2-этажки, которого рассматривают как основного подозреваемого в убийстве школьницы. Во время поисков исчезнувшего ребенка прочесали лесные массивы, водоемы и прибрежные территории в районе.