Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердск на конкурсе красоты "Grand Lady Siberia 60+" представит 76-летняя Нелли Лысенко: Отбор прошла без кастинга

12:51:329/16/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Нелли Лысенко/Инстаграм Grand Lady Siberia
0

Как признается бердчанка, как такового секрета красоты нет. Энергию и позитив женщине дарит солнце, когда она работает на даче.

Нелли Лысенко в 76 лет

Повторно и без кастинга в конкурс "Grand Lady Siberia 60+" прошла 76-летняя бердчанка Нелли Лысенко.

Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Нелли Ивановна, в конкурсе она участвовала и в 2020 году, но тогда осталась без главной короны. В этом году на конкурс ее пригласила директор, чему женщина очень обрадовалась.

- Для меня это было неожиданно. У меня есть разные статусы и "мисс целеустремленность" и "мисс фотомодель". Во второй сезон я прошла автоматически,- подчеркнула Нелли.

К слову, внуки и дети тоже были рады за свою бабушку. Изначально именно они подтолкнули Нелли Ивановну к возможности проявить себя.

- Мы с моей внучкой часто смотрим телеканал "Пятница". В прошлом году мы тоже его смотрели, началась реклама и я говорю: "Давай переключим на новости?". В итоге переключили и увидели, что в Новосибирске объявляется набор на конкурс красоты. Внучка захлопала в ладони и говорит: "Бабуля, бабуля, ты у меня такая красавица, давай будем в конкурсе участвовать?". Я тогда ей ответила:" Тоже мне нашла красотку". Позже подъехал сын и сказал, что лето заканчивается, а зимой мне будет делать нечего. Так меня записали на кастинг и я его тогда успешно прошла,- вспоминая произнесла бердчанка.

В "Grand Lady" 2020 года, зрителей больше всего поразил танец пенсионерки с шоу-балетом Натальи Бизяевой. После конкурса множество людей отправляли Нелли сообщения, что она выглядела лучше и краше всех. Впрочем, как говорит Нелли Лысенко, как такового секрета красоты нет. Единственный друг, дарящий силу и процветания женщине - златое Солнце, припекающее на ее даче.

- Я живу в Бердске с 1962 года. Все меня знают. Когда спрашивают про секрет красоты, то я, конечно, им делюсь. Я никогда не пила и не курила. Это отпечаток накладывает. Мой тренажерный зал - это моя дача 8-ми соток. Мне туда от электрички нужно пройти, воду там накачать, все полить, прополоть и еще вернуться домой, да не с пустыми руками. От меня, как от змеи, все плохое в бане сходит. Это такой естественный скраб. Кушаю я тоже немного. Это нужно делать в меру, - отметила Нелли Лысенко.

В настоящее время перед выборами Нелли Ивановна задействована на избирательном участке кинотеатра "Орион" Бердска, однако после этой работы, дел у горожанки будет невпроворот, ведь на носу конкурс. Первого ноября, женщина выходит вместе с другими участницами на дефиле. "Гранд Леди 60+" пройдет в Новосибирске. Болеть за Нелли Лысенко будет весь Бердск.

Спонсор Ирина Миронычева, директор конкурса Елена Шкуратова и участница Нелли Лысенко

Нелли Ивановна представляет свои таланты на конкурсе в 2020 году

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
«Какая прелесть»: в сети появилось фото третьего ребенка Витаса
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
конкурс красотыпенсионеркаледиСпортбез кастингапожилая красавицаНелли Лысенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете болеть за Нелли Ивановну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Невероятные фото, сделанные случайно
vsenovosti.net
В Кремле оценили ситуацию с рейтингом «Единой России»
news-z.info
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках

Последние новости

БердскБердск на конкурсе красоты "Grand Lady Siberia 60+" представит 76-летняя Нелли Лысенко: Отбор прошла без кастинга
12:51:32 9/16/2021
Бердск на конкурсе красоты "Grand Lady Siberia 60+" представит 76-летняя Нелли Лысенко: Отбор прошла без кастинга
В отделении полиции Воронежской области взорвалась бомба. Подробности нападения
12:42:26 9/16/2021
В отделении полиции Воронежской области взорвалась бомба. Подробности нападения
Почему коронавирус мутирует и природная ли это болезнь, ответила профессор России Елена Терешина
12:32:06 9/16/2021
Почему коронавирус мутирует и природная ли это болезнь, ответила профессор России Елена Терешина
В Кузбассе за сутки зафиксировали два жутких землетрясения
12:26:05 9/16/2021
В Кузбассе за сутки зафиксировали два жутких землетрясения
ВОЗ приостановила производство вакцины «Спутник V» на фабрике в Уфе
11:36:20 9/16/2021
ВОЗ приостановила производство вакцины «Спутник V» на фабрике в Уфе
Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал
11:14:00 9/16/2021
Насильника и убийцу 9-летней девочки нашли: Сосед надругался над ребенком и бросил тело в подвал
Что категорически запрещено делать 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Три обязательных дела
11:00:07 9/16/2021
Что категорически запрещено делать 17 сентября в праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Три обязательных дела
В России объявлен второй розыгрыш 100 000 рублей среди привитых от коронавируса: Называем дату и условия
10:56:37 9/16/2021
В России объявлен второй розыгрыш 100 000 рублей среди привитых от коронавируса: Называем дату и условия
Кому помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»? О чем нужно помолиться в праздник святыни 17 сентября?
10:30:06 9/16/2021
Кому помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»? О чем нужно помолиться в праздник святыни 17 сентября?
Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?
10:00:15 9/16/2021
Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?