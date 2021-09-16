Бердск на конкурсе красоты "Grand Lady Siberia 60+" представит 76-летняя Нелли Лысенко: Отбор прошла без кастинга

Повторно и без кастинга в конкурс "Grand Lady Siberia 60+" прошла 76-летняя бердчанка Нелли Лысенко.
Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Нелли Ивановна, в конкурсе она участвовала и в 2020 году, но тогда осталась без главной короны. В этом году на конкурс ее пригласила директор, чему женщина очень обрадовалась.
- Для меня это было неожиданно. У меня есть разные статусы и "мисс целеустремленность" и "мисс фотомодель". Во второй сезон я прошла автоматически,- подчеркнула Нелли.
К слову, внуки и дети тоже были рады за свою бабушку. Изначально именно они подтолкнули Нелли Ивановну к возможности проявить себя.
- Мы с моей внучкой часто смотрим телеканал "Пятница". В прошлом году мы тоже его смотрели, началась реклама и я говорю: "Давай переключим на новости?". В итоге переключили и увидели, что в Новосибирске объявляется набор на конкурс красоты. Внучка захлопала в ладони и говорит: "Бабуля, бабуля, ты у меня такая красавица, давай будем в конкурсе участвовать?". Я тогда ей ответила:" Тоже мне нашла красотку". Позже подъехал сын и сказал, что лето заканчивается, а зимой мне будет делать нечего. Так меня записали на кастинг и я его тогда успешно прошла,- вспоминая произнесла бердчанка.
В "Grand Lady" 2020 года, зрителей больше всего поразил танец пенсионерки с шоу-балетом Натальи Бизяевой. После конкурса множество людей отправляли Нелли сообщения, что она выглядела лучше и краше всех. Впрочем, как говорит Нелли Лысенко, как такового секрета красоты нет. Единственный друг, дарящий силу и процветания женщине - златое Солнце, припекающее на ее даче.
- Я живу в Бердске с 1962 года. Все меня знают. Когда спрашивают про секрет красоты, то я, конечно, им делюсь. Я никогда не пила и не курила. Это отпечаток накладывает. Мой тренажерный зал - это моя дача 8-ми соток. Мне туда от электрички нужно пройти, воду там накачать, все полить, прополоть и еще вернуться домой, да не с пустыми руками. От меня, как от змеи, все плохое в бане сходит. Это такой естественный скраб. Кушаю я тоже немного. Это нужно делать в меру, - отметила Нелли Лысенко.
В настоящее время перед выборами Нелли Ивановна задействована на избирательном участке кинотеатра "Орион" Бердска, однако после этой работы, дел у горожанки будет невпроворот, ведь на носу конкурс. Первого ноября, женщина выходит вместе с другими участницами на дефиле. "Гранд Леди 60+" пройдет в Новосибирске. Болеть за Нелли Лысенко будет весь Бердск.