Почему коронавирус мутирует и природная ли это болезнь, ответила профессор России Елена Терешина

Первая вспышка заболеваемости COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.
Среди ученых нет единого мнения о происхождении вируса. Некоторые международные СМИ и эксперты утверждают, что коронавирус был создан в США и умышленно завезен в Китай для уничтожения населения и экономики страны, а затем распространился по всему миру и вызвал пандемию. Некоторые ученые говорят о его искусственной природе и о том, что COVID-19 является бактериологическим оружием. Эксперты подкрепляют свои выводы фактом, что вирус создан из трёх частей - коронавируса мыши, коронавируса змеи и гликопротеинового белка, который является компонентом вируса иммунодефицита человека. А в природе такая комбинация якобы появиться не могла.
В Соединенных Штатах же продолжают искать доказательства того, что вспышка инфекции появилась из-за генетически модифицированного вируса, который просочился из Уханьского института вирусологии.
Есть версия, что в 2015 году в Уханьской лаборатории создали вирус, похожий на SARS-CoV-2. Ученые взяли вирус, выделенный из организма летучей мыши, и вирус атипичной пневмонии. В результате появился химерный вирус SHC014-MA15, который способен поражать в том числе клетки человека. Но два этих вируса совершенно разные. И новый коронавирус не мог быть выведен искусственно.
Доктор биологических наук, профессор, спикер Академии врачей UniProf Елена Терешина в разговоре с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября высказала свое мнение о происхождении коронавируса.
- Сейчас нас пугают разными штаммами коронавируса. Но можно предположить, что искусственно созданный вирус ведет себя совсем не так, как природные вирусы. Возможно, последние и мутируют в клетке, но потом они выходят из нее образуют гетерогенную популяцию. Эта популяция должна приспособиться к своему хозяину или выбрать другого, приспособиться к каким-то другим клеткам, то есть должна произойти адаптация мутировавшего вируса. То, что происходит в случае с коронавирусом - очень необычное явление. При этом ни одна вирусная инфекция (даже вспышки гриппа, испанки, которые уносили много жизней) не длилась больше года. Пандемия коронавируса же продолжается второй год подряд, - сказала эксперт Российского научного фонда.