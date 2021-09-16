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ВОЗ приостановила производство вакцины «Спутник V» на фабрике в Уфе

11:36:209/16/2021Фото: Pixabay
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Для дальнейшего одобрения и производства необходим ряд изменений.

Сейчас производство уже работает в штатном режиме

Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса одобрения «Спутника V». Во время инспекций одной из фабрик было замечено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, рассказал РИА замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

По словам эксперта, рассмотрение возобновится после того, как произойдут «нужные изменения», после чего состоится новая инспекция.

Летом ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится вакцина от коронавируса «Спутник V». В отчете говорилось, что к работе предприятия ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенного в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»), у организации возникли замечания. Специалисты отметили, что были выявлены проблемы, связанные с осуществлением на предприятии «адекватных мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины» и относительно «контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу» и соблюдением стандартов производства.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты.

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