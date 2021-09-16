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16.09
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В отделении полиции Воронежской области взорвалась бомба. Подробности нападения

12:42:269/16/2021Фото: ТК "MASH"
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До этого там находился подозрительный мужчина.

Фото с камер видеонаблюдения, на которых видно вооруженного злоумышленника

16 сентября в городе Лиски на отделение полиции напал вооруженный мужчина. Предварительно, неизвестный человек с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД на "Ниве" и открыл стрельбу. После он смог зайти внутрь здания, взорвал бомбу и сбежал.

По предварительным данным, как сообщает телеграм-канал «MASH» погибших нет, а один сотрудник полиции ранен. На данный момент, на месте ЧП работают оперативники УФСБ, преступника разыскивают по всей области.

После нападения в Воронежской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции и близлежащих областях. Для понимания масштаба: усилили даже все отделы полиции аж в Москве.

Всем сотрудникам, дежурящим на КПП №1 в отделах по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с боевым оружием. Тоже самое касается и патрульных на улицах.

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках пока так и не задержан. Как считают полицейские, он может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока ни у кого нет.

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