В отделении полиции Воронежской области взорвалась бомба. Подробности нападения

16 сентября в городе Лиски на отделение полиции напал вооруженный мужчина. Предварительно, неизвестный человек с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД на "Ниве" и открыл стрельбу. После он смог зайти внутрь здания, взорвал бомбу и сбежал.
По предварительным данным, как сообщает телеграм-канал «MASH» погибших нет, а один сотрудник полиции ранен. На данный момент, на месте ЧП работают оперативники УФСБ, преступника разыскивают по всей области.
После нападения в Воронежской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции и близлежащих областях. Для понимания масштаба: усилили даже все отделы полиции аж в Москве.
Всем сотрудникам, дежурящим на КПП №1 в отделах по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с боевым оружием. Тоже самое касается и патрульных на улицах.
Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках пока так и не задержан. Как считают полицейские, он может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока ни у кого нет.