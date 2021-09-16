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Руины вместо дома. В Нефтяниках произошел взрыв газа

12:57:299/16/2021Фото: Pixabay
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Женщина и ее супруг получили ожоги рук.

Следует быть предельно осторожными при использовании газового оборудования

Вечером, 15 сентября, в Нефтяниках (Омская область) произошел взрыв газа. Сообщение об инциденте в СНТ «Химик» поступило в ГУ МЧС России по Омской области в 20:37. Из-за взрыва от дома, который находился на улице Доковской, остались одни осколки, сообщает Ngs55.

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовой плитой, все произошло и-за того, что жительница дома открыла конфорку плиты, но забыла ее выключить. Тем временем к плите был подключен 25-литровый баллон с газом. Через некоторое время газ скопился, произошел взрыв.

Женщина и ее супруг получили ожоги рук. Их осмотрели медики, но омичи ехать в больницу отказались.

Напомним, что халатность при использовании газовых плит может привести к необратимым последствиям.

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