Руины вместо дома. В Нефтяниках произошел взрыв газа

Вечером, 15 сентября, в Нефтяниках (Омская область) произошел взрыв газа. Сообщение об инциденте в СНТ «Химик» поступило в ГУ МЧС России по Омской области в 20:37. Из-за взрыва от дома, который находился на улице Доковской, остались одни осколки, сообщает Ngs55.
Причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовой плитой, все произошло и-за того, что жительница дома открыла конфорку плиты, но забыла ее выключить. Тем временем к плите был подключен 25-литровый баллон с газом. Через некоторое время газ скопился, произошел взрыв.
Женщина и ее супруг получили ожоги рук. Их осмотрели медики, но омичи ехать в больницу отказались.
Напомним, что халатность при использовании газовых плит может привести к необратимым последствиям.