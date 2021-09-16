В Бужаниново названа дата похорон изнасилованной и убитой мигрантами пенсионерки

16 сентября в Бужаниново похоронят 65-летнюю Наталью, тело который с признаками насильственной смерти нашли на путях 12 сентября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников. О месте и времени прощания с пенсионеркой уточняется. Скорее всего, Наталью похоронят на местном кладбище. У женщины остались взрослые дети и внуки.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о трагедии в Московской области: 13 сентября в посёлке Бужаниново двое мигрантов изнасиловали, а потом зарезали пенсонерку. Тело 65-летней местной жительницы нашли на путях. Позже СК РФ сообщил, что по «горячим следам» задержали предполагаемых убийц пенсионерки. Чуть позже появилась информация, что подозреваемых в жестоком убийстве трое: местные жители видели, как вслед за двумя мигрантами выходил из посадки и третий мужчина.
Из-за убийства пенсионерки, местные жители устроили настоящий бунт. Больше 200 местные жителей пришли к общежитию, где жили мигранты люди устроили сход около общежития гастарбайтеров. 200 человек требовали расселить дом и решить проблему на месте. К общежитию стали приезжать репортеры, сход приобрёл большой масштаб. В интервью с «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября местная жительница Елена (имя изменено — прим. редакции) высказывала своё мнение о ЧП.
— Я думаю, что самосуда не надо устраивать.. Просто всех оттуда убрать... Пускай едут на родину. Это моя позиция. Я живу в Посаде. Да, много, да, понимаю людей, которым страшно, но самосуд — нет, — категорически заявляет Елена.
В конечном итоге общежитие с мигрантами расселили.. Но вопрос «На какое время и какой ценой» — остаётся открытым. Между тем, расследование уголовного дела продолжается.