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В Новосибирск найдено тело пропавшего 7 сентября подростка

1:51:029/16/2021Фото: Pixabay
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Обстоятельства смерти выясняет следственный комитет.

Тело молодого человека найдено в реке

Следственными органами по Новосибирской области проводилась доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 21-летнего молодого человека.

Таким образом было установлено, что 7 сентября 2021 года в отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску поступила информация об исчезновении 21-летнего молодого человека.

Были незамедлительно организованы поисковые мероприятия совместно с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы. Впоследствии чего, 14 сентября тело разыскиваемого обнаружено в реке Обь на территории Заельцовского района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Следователем был проеден осмотр места происшествия. На данный момент выполняется комплекс мероприятий, направленный на установку и понимание всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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