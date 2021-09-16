В Новосибирск найдено тело пропавшего 7 сентября подростка

Следственными органами по Новосибирской области проводилась доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 21-летнего молодого человека.
Таким образом было установлено, что 7 сентября 2021 года в отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску поступила информация об исчезновении 21-летнего молодого человека.
Были незамедлительно организованы поисковые мероприятия совместно с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы. Впоследствии чего, 14 сентября тело разыскиваемого обнаружено в реке Обь на территории Заельцовского района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
Следователем был проеден осмотр места происшествия. На данный момент выполняется комплекс мероприятий, направленный на установку и понимание всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.