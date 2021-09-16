Новые подробности нападения и взрыва бомбы в отделении полиции Воронежской области. Ранен полицейский

16 сентября главное управление МВД по Воронежской области подтвердили факт нападения неизвестного на отдел полиции в городе Лиски. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно официальной информации, в 5:30 утра неопознанный мужчина проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.
Ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщил, что в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к зданию ОМВД и начал расстреливать окружающих. Через некоторое время он смог проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.
Известно, что один сотрудник полиции ранен. На данный момент, на месте ЧП работают оперативники УФСБ, преступника разыскивают по всей области.
После нападения в Воронежской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции и близлежащих областях. Для понимания масштаба: усилили даже все отделы полиции в Москве.
Всем сотрудникам в отделах по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство строго с боевым оружием. Тоже самое касается и патрульных на улицах.
Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках пока так и не задержан. Как считают полицейские, он может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока нет.