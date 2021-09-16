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Жуткие подробности взрыва бомбы в отделении полиции Воронежской области: Преступник застрелил двоих детей и их мать перед нападением на МВД

2:48:329/16/2021Фото: ТК "BAZA"
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Полиция области в полной боевой готовности. Поиски преступника продолжаются.

Удалось найти владельца "Нивы"

Сегодня, 16 сентября, правоохранительными органами предварительно установлен владелец «Нивы», которая находилась рядом с отделением полиции в городе Лиски. Им оказался 34-летний Страхов Владимир. На данный момент неизвестно, был ли он за рулем в момент нападения. Сообщает Телеграм-канал «Baza». Напомним, "Курьер.Среда.Бердск" сообщал о том, что неизвестный человек с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД на "Ниве" и открыл стрельбу. После он смог зайти внутрь здания, взорвал бомбу и сбежал.

Также были найдены тела троих убитых в селе Волчанское в Каменском районе Воронежской области – совсем недалеко от города Лиски, где рано утром было совершено нападение на отдел полиции.

Кадры с камер видеонаблюдения во время ЧП

Погибшие уже опознаны: это местная жительница Гулистан Ибрагимова и двое её детей, одна из них – пятилетняя девочка. Все трое были застрелены. Сейчас следователи ищут доказательства, что два преступления могут быть связаны между собой.

Полиция в Воронежской области сейчас в полной боевой готовности, так как вооруженный преступник еще не найден и представляет опасность для окружающих.

Преступник не опознан

Как считают полицейские, он может скрываться в направлении Белгородской области, однако точного понимания его маршрута пока нет.

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