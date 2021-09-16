Сотрудник "Магнита" арестован на 2 месяца по делу о смертельном отравлении арбузом бабушки и внучки

15 сентября в Москве Пресненский суд арестовал до 10 ноября Антона Котова - сотрудника компании, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице, сообщили в пресс-службе суда. Он задержан по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, купленным в этом магазине.
13 сентября Роспотребнадзор столицы заявил, что в квартире заболевших и в магазине нашли следы вещества для дезинсекции, которым обрабатывали помещения в "Магните". Приоритетной версией следствия пока считается нарушение правил при обработке магазина от насекомых. Котова задержали в этот же день.
Задержанный вины не признает, отмечает его адвокат Андрей Сергеев. Защита просила суд его не арестовывать или избрать для него более мягкую меру пресечения.
Котову вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК).
Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», 9 сентября из дома на Совхозной улице были госпитализированы с отравлением три женщины из одной семьи. Девочка и бабушка умерли. Позднее выяснилось, что отравились еще несколько жильцов этого же дома. В крови пострадавших выявили этиленгликоль.