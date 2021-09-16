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16.09
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В России стал более суровым штраф за шторки в автомобилях

3:37:559/16/2021Фото: Pixabay
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Автомобильные шторки и каркасные сетки приравняли к тонировке.

ГИБДД следит за исполнением ПДД

Инспекторы ГИБДД теперь будут останавливать и штрафовать водителей за использование доп.конструкций на стеклах автомобиля.

Таким образом, тем, кто любит завесить окна специальными шторками или сетками, придется их снять. Иначе инспектор в полном праве может выписать вам штраф 500 рублей, а также выдать водителю предписание о снятии шторок в указанный срок (10 дней) или вообще заставит снимать их на месте, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Ведомство отмечает, что использование этого оборудование разрешено только, если машина находится в статическом состоянии и эти элементы не позволяют солнцу проникать в машину и нагревать салон. Однако в пути ими пользоваться нельзя, так как это нарушает обзорность автомобиля.

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