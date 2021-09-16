Три месяца искали изнасилованную и убитую соседом 9-летнюю школьницу, а нашли в подвале - новые подробности трагедии от жителей села Казарь

Тело девочки, которая пропала почти 3 месяца назад в Орловской области, обнаружили в подвале дома, где она жила. Жуткая трагедия произошла в селе Казарь Орловской области. 18 июня 9-летняя Вика Гнедова повздорила с родителями и вышла из дома, больше школьницу живой никто не видел. Тело Вики со следами насильственной смерти нашли закопанным в подвале многоэтажки, где жила семья. Позже стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве - 61-летний сосед. Об этом сообщила Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Следственного комитета, тело погибшей девочки обнаружили в яме в подвале многоквартирного дома.
- По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия, - заявили в СКР.
Новость об убийстве белокурой школьницы повергла всех в шок. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире Instagram высказался о возвращении смертной казни.
— Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили, — рассказал губернатор.
Чуть позже соседи рассказали журналистам, что все жители села в шоке от ЧП. Местные не ожидали, что пенсионер способен на такое преступление.
— Обыкновенный человек, общался и с детьми и со взрослыми. Мы вообще в шоке все. В последнее время он работал в школе слесарем-сантехником. Много лет работал, никто ничего не замечал. Жена, двое детей было, но взрослые уже, они умерли, — рассказала женщина.
Известно, что дедушка слесарь переехал в это село больше 20 лет назад. Примерно тогда были зафиксированы случаи сексуального насилия над несовершеннолетними. Сейчас пенсионера-педофила будут проверять на причастность к 4 эпизодам, произошедшим за последние 25 лет.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября, жительница села Казарь Ирина поделилась, как шли поиски девочки.
— Я знаю, что Вика давно пропала, ещё жара стояла тогда. По-моему отец заявил в полицию об исчезновении. Много раз в интернете натыкалась на ее фото, и вот, увидела в социальных сетях, что ее нашли мёртвой. Горе родным, - сокрушается Ирина.
Между тем, родственники Вики не хотят общения с журналистами.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября пообщались с Анной — представителем поискового отряда «ЛизаАлерт». Девушка поделилась, как проходили поиски Вики Гнедовой.
— Искали почти три месяца. Поисковые работы проводились службами, добровольцами отряда #ЛизаАлерт, другими поисковыми отрядами, также принимали участие местные жители. Все переживали и искали Вику. Поиски закончили вчера. В данный момент проводятся следственные мероприятия, всю достоверную информацию мы узнаем после ряда экспертиз. Сейчас, когда за последний месяц случилось несколько трагедий, связанных с похищением детей, правила безопасности стали актуальны для многих. Стоит ещё раз напомнить своему ребёнку простые правила, чтобы избежать трагедии, — поделилась представитель поискового отряда.
Стоит напомнить, что это не первый громкий случай изнасилования и убийства детей в России за последнее время. Совсем недавно «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о двух школьниц из Кузбасса, которых сосед-рецидивист заманил в шалаш, изнасиловал и потом задушил.
Ещё раньше на всю страну прогремела трагедия убийства Насти Муравьевой из Тюмени.
Многие мамы и папы стали бояться выпускать своих чад на улицу. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября, молодая мама из Новотроицка рассказала, что после всех этих новостей об убийствах школьниц по всей России, хочет перевести дочь на домашнее обучение.
— Я сейчас пытаюсь перевести свою дочь на домашнее обучение. Ей всего 10, и я ее воспитываю без папы, поэтому я переживаю ещё сильнее. После таких трагедий просто не знаешь, что вообще на это можно сказать. Просто вопрос «Ну почему, если они были замечены ранее в таких поступках, почему их не наблюдают сильнее?». Может пора закон какой-то вносить, — отмечает Анна.