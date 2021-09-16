Если вас принуждают голосовать: Инструкция для избирателей Бердска «Как голосовать на выборах 17-19 сентября, чтобы не пойти против совести и чтобы вас не уволил начальник»

Уже 17 сентября начнется голосование за депутатов и партии нового состава Государственной думы. В Бердске думские выборы совпали с избранием депутатов местного представительного органа власти. В этом году предусмотрено трехдневное голосование. Бердские избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 в пятницу, субботу и воскресенье — 17, 18 и 19 сентября.
Бердчанам предстоит сформировать новый горсовет из 27 депутатов (из 178 кандидатов), которые следующие 5 лет будут представлять интересы народа в муниципальной власти. Кроме того, избирателям на бердских участках для голосования выдадут бюллетени с названиями партий и фамилиями кандидатов, желающих занять кресло депутата нижней палаты парламента. Бердск входит в Искитимский одномандатный округ №137, по которому баллотируются в Госдуму партийцы и самовыдвиженцы.
Несмотря на то, что участие в выборах в России является делом добровольным, факты принуждения к голосованию определенным образом, за определенного кандидата имеют место быть. Поэтому мы расскажем, как проголосовать под давлением работодателя или начальника, так как ему надо, но в согласии со своими убеждениями и совестью. Кстати, предусмотрена ответственность за принуждение у голосованию. Но, как правило, сотрудники помалкивают под угрозой увольнения, лишения премии или других санкций.
- Принуждение голосовать незаконно. Но, понятно, мало кто решится заявлять на работодателя в полицию. И тогда уважающий себя человек должен пойти на выборы, и проголосовать не так, как хочет начальник, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» политический обозреватель Тайги.инфо Алексей Мазур.
По его словам, уже разработана инструкция, которой можно следовать, чтобы не поступиться своими принципами и избежать конфликта с начальством.
1. Взять с собой на участок нитку, сложить ее в виде галочки в нужном для работодателя месте, сфотографировать, а затем проголосовать так, как считаете нужным.
2. Нарисовать галочку на пленке, приложить к бюллетеню, а после фотографирования удалить и отдать голос за своего кандидата.
3. Можно сфотографировать чужой бюллетень с галочкой в нужной работодателю строке.
4. Бюллетень можно испортить — поставить галочку «как надо», сфотографировать, а затем поставить значок еще и в другой строке.
Начальник никак не может отследить итог вашего голосования. Не верьте, что он может узнать, как вы в реальности голосовали. Ни у кого нет технической возможности проследить, за кого проголосовал конкретный избиратель, поскольку бюллетени анонимны.
- Главное - сообщать о принуждении со стороны работодателя в СМИ, оппонентам кандидата, в избиркомы разного уровня. Когда поднимется шум работодатель резко снизит свою настойчивость, ведь он несет ответственность, да и трудовая инспекция может нагрянуть. Необходимо фиксировать все факты нарушений с помощью видео- и аудиозаписей и фотографий, - отметил Мазур.
Сфальсифицировать результаты выборов путем вброса бюллетеней будет невозможно, если избиратели придут на участки и проголосуют. То есть используют свои бланки, не дав возможности ими распорядиться. Напомним, что в Бердске на 1 июля 2021 года зарегистрировано 84 494 избирателя. Как правило, на выборы ходят около 30% бердчан, имеющих право голоса.
Ранее Алексей Мазур специально для читателей «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что из себя представляет «Партия пенсионеров» и как отличить реального кандидата от подставного.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы Вера Ганзя, подозревая, что на выборах в Бердске готовятся фальсификации, массовые подвозы и частные подводы избирателей, обратилась к начальнику управления МВД по Новосибирской области Андрею Кулькову. Она просит разобраться и принять меры к предотвращению возможных нарушений законодательства в дни голосования.
А мы, в свою очередь, просим избирателей информировать о фактах давления со стороны начальства и нарушениях на избирательных участках в ходе выборов. Звоните по номеру редакции 8953-878-90-10 и отправляйте сообщения в WhatsApp. Делиться новостями на странице «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети Вконтакте.