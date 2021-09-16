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Поезд сбил 11-летнюю школьницу. Девочка в реанимации

4:13:319/16/2021Фото: Pixabay
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За жизнь девочки борются врачи.

Девочка находится в реанимации

16 сентября в Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил 11-летнюю школьницу. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Кошмарный инцидент произошел днем на железнодорожном мосту в районе улицы Суворова. По предварительным данным, школьница переходила пути и не заметила приближающегося поезда.

На данный момент девочка находится в реанимации в центре охраны здоровья шахтеров. За жизнь ребенка борются врачи. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

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