Поезд сбил 11-летнюю школьницу. Девочка в реанимации

16 сентября в Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил 11-летнюю школьницу. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
Кошмарный инцидент произошел днем на железнодорожном мосту в районе улицы Суворова. По предварительным данным, школьница переходила пути и не заметила приближающегося поезда.
На данный момент девочка находится в реанимации в центре охраны здоровья шахтеров. За жизнь ребенка борются врачи. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.