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Тираж 460 в Русском лото: розыгрыш 700 млн рублей и множества квартир - уже в эти выходные

4:36:049/16/2021Фото: pixabay
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Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 19 сентября, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры в новостройке — 3 000 000 рублей
Денежный эквивалент квартиры в новостройке — 3 000 000 рублей

Всё ещё мечтаете о новой квартире? Пора выиграть в «Жилищной лотерее»! Продолжаем разыгрывать 20 квартир в новостройках, в ближайшем тираже вас ждут следующие 5. Это ваш шанс! Ещё мы приготовили суперприз 700 миллионов и множество других денежных призов. Останется 2 шара — весь месяц выигрывает каждый второй билет. Не теряйте времени, выбирайте билеты!

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 18 сентября.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 19 сентября, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры в новостройке — 3 000 000 рублей.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Фраза «В сентябре разыграем 20 квартир в новостройках» указывает на общее количество квартир в новостройках, разыгрываемых в рамках тиражного предложения с тиражей № 458 (трансляция 05.09.2021) по 461 (трансляция 26.09.2021) включительно. Фраза «Суперприз 700 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 458 (трансляция 05.09.2021) по 461 (трансляция 26.09.2021) включительно. Фраза «Выигрывает каждый второй билет» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве шаров в лототроне, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25. 88-й ход в тиражах № 458-461 будет проведен (останется 2 шара) в случае, если накопленный суперприз на начало каждого из этих тиражей будет составлять 10 000 000 рублей или более и в этих тиражах не будет выигрышей в категории «Суперприз».

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