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Русское лото тираж 1406: разыгрываются 10 автомобилей и джекпот 800 млн рублей 19 сентября 2021 года

4:42:339/16/2021Фото: https://www.flickr.com/
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Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 19 сентября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Джекпот 800 миллионов, 10 авто и множество денежных призов ждут вас в «Русском лото»
Джекпот 800 миллионов, 10 авто и множество денежных призов ждут вас в «Русском лото»

Наступила осень — прекрасное время года, чтобы попытаться собрать урожай призов! Для этого отлично подходит «Русское лото». В ближайшем тираже вас ждут Джекпот 800 миллионов рублей, 10 автомобилей и множество денежных призов. Останется 3 бочонка — победителей будет больше. Покупайте билеты — не упустите шанс выиграть!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 18 сентября.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 19 сентября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля — 800 000 рублей.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Фраза «Останется 3 бочонка. Победителей будет больше!» означает, что розыгрыш будет вестись до 87-го хода включительно и в таком тираже победителей будет больше, чем в тиражах, в которых розыгрыш ведётся до 86-го хода включительно.

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