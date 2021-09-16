Русское лото тираж 1406: разыгрываются 10 автомобилей и джекпот 800 млн рублей 19 сентября 2021 года

Наступила осень — прекрасное время года, чтобы попытаться собрать урожай призов! Для этого отлично подходит «Русское лото». В ближайшем тираже вас ждут Джекпот 800 миллионов рублей, 10 автомобилей и множество денежных призов. Останется 3 бочонка — победителей будет больше. Покупайте билеты — не упустите шанс выиграть!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 18 сентября.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 19 сентября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент автомобиля — 800 000 рублей.
В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.
Фраза «Останется 3 бочонка. Победителей будет больше!» означает, что розыгрыш будет вестись до 87-го хода включительно и в таком тираже победителей будет больше, чем в тиражах, в которых розыгрыш ведётся до 86-го хода включительно.