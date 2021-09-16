СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам Telegram-каналах в дни голосования 17-20 сентября

Следственный комитет возбудил уголовное дело после выявления группы граждан, призывающих саботировать выборы в Госдуму посредством проведения массовых беспорядков.
Данные призывы осуществлялись в Telegram-каналах, созданных 11 фигурантами, на которых выкладывались видеоролики, сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.
- Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года, - говорится в сообщении.
После проведения исследований видеоматериалов следователи пришли к выводу, что в них присутствует побуждение к насильственным действиям неопределенного круга людей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им будет предъявлено обвинение, следствие намерено подать ходатайство на арест фигурантов дела.