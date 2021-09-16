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СК возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам Telegram-каналах в дни голосования 17-20 сентября

4:57:529/16/2021Фото: Flickr
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Данные призывы осуществлялись в каналах, созданных 11 фигурантами, на которых выкладывались видеоролики, сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

В мессенджере были созданы сообщества, на которых выкладывались видеоролики

Следственный комитет возбудил уголовное дело после выявления группы граждан, призывающих саботировать выборы в Госдуму посредством проведения массовых беспорядков.

Данные призывы осуществлялись в Telegram-каналах, созданных 11 фигурантами, на которых выкладывались видеоролики, сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

- Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года, - говорится в сообщении.

После проведения исследований видеоматериалов следователи пришли к выводу, что в них присутствует побуждение к насильственным действиям неопределенного круга людей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им будет предъявлено обвинение, следствие намерено подать ходатайство на арест фигурантов дела.

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