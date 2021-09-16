Осужденный за жестокое убийство на 23 года сбежал из колонии-поселения

В Тюмени сбежал преступник, который провел более 20 лет в колонии строгого режима и был переведен в колонию поселения. Проводятся поиски сбежавшего 43-летнего уроженца Таджикистана, который сидел за убийство.
Заключенный совершил побег из участка колонии-поселения при исправительной колонии №2 . Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.
Как пояснили в ведомстве, осуждённый Александр Н. должен был прийти на автомойку, но днём 15 сентября на место работы не явился. Ведутся поисковые мероприятия.
В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что свободное перемещение в колониях-поселениях осужденным к лишению свободы дает разрешение администрация. При этом они могут свободно передвигаться без надзора в пределах муниципального образования, в котором расположено поселение. Данное послабление применяется к тем осужденным, кому если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.
Поиску сбежавшего осужденного Александра Н. могут помочь его приметы - рост 178 см, среднее телосложение, овальное лицо, волосы тёмно-русые, имеется лобная и теменная залысины. Глаза карие, нос прямой, губы средние, узкие. На момент побега был одет в джинсы синего цвета, пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном. На всей правой руке набита татуировка — «кельтский узор».
Отбывать наказание Александр Н. начал после того, как в 2000 году был осужден за убийство с особой жестокостью. Суд в Кемерово вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 23 года и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В колонию-поселение при ИК-2 он попал зимой 2021 года.