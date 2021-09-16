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Осужденный за жестокое убийство на 23 года сбежал из колонии-поселения

5:59:019/16/2021Фото: Wikimedia Commons
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Он должен был прийти на автомойку, но днём 15 сентября на место работы не явился. Беглеца, получившего срок в в 2000 году, объявили в розыск.

После 20 лет колонии осужденный не стал ждать, когда закончиться его срок на поселении

В Тюмени сбежал преступник, который провел более 20 лет в колонии строгого режима и был переведен в колонию поселения. Проводятся поиски сбежавшего 43-летнего уроженца Таджикистана, который сидел за убийство.

Заключенный совершил побег из участка колонии-поселения при исправительной колонии №2 . Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, осуждённый Александр Н. должен был прийти на автомойку, но днём 15 сентября на место работы не явился. Ведутся поисковые мероприятия.

В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что свободное перемещение в колониях-поселениях осужденным к лишению свободы дает разрешение администрация. При этом они могут свободно передвигаться без надзора в пределах муниципального образования, в котором расположено поселение. Данное послабление применяется к тем осужденным, кому если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.

Поиску сбежавшего осужденного Александра Н. могут помочь его приметы - рост 178 см, среднее телосложение, овальное лицо, волосы тёмно-русые, имеется лобная и теменная залысины. Глаза карие, нос прямой, губы средние, узкие. На момент побега был одет в джинсы синего цвета, пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном. На всей правой руке набита татуировка — «кельтский узор».

Отбывать наказание Александр Н. начал после того, как в 2000 году был осужден за убийство с особой жестокостью. Суд в Кемерово вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 23 года и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В колонию-поселение при ИК-2 он попал зимой 2021 года.

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